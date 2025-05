A- A+

Solidariedade Hemope Recife abre Campanha de São João 2025 nesta segunda-feira (02) Com shows de Almir Rouche, Ed Carlos e outros nomes da música pernambucana, evento une tradição e solidariedade

O Hemocentro Recife dará início à sua tradicional Campanha de São João, nesta próxima segunda-feira (02), a partir das 9h, com uma manhã especial repleta de forró, cultura popular e muito incentivo à doação de sangue.

A abertura contará com shows de Almir Rouche, Amauri Nascimento, Barbara Aires e Gabriel, Cilene Menezes e Ed Carlos, nomes que representam a força da música pernambucana e prometem fazer o público entrar no clima junino com muito alto astral.

O evento marca o começo das ações voltadas para sensibilizar a população sobre a importância de manter os estoques de sangue abastecidos durante o mês de junho. O mês é tradicionalmente marcado pelas festas juninas, celebrações culturais muito fortes em Pernambuco e que atraem grande movimentação de pessoas.



Com isso, a demanda por sangue tende a crescer. O período junino é marcado por muitos acidentes com fogos, além de sinistros de trânsito devido à grande circulação nas estradas.

“Logo, essa ação do Hemope é essencial para conscientizar a população sobre a importância de doar sangue. O São João do Hemope é a prova de que doar sangue também pode ser um gesto de amor embalado por tradição, cultura e solidariedade”, reforçou a presidente do Hemope, Raquel Santana.

Como doar

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos e ter mais de 50kg. Para os menores de 18 anos, é necessário acompanhamento e autorização de um responsável durante a doação.



No caso de maiores de 60 anos que queiram realizar a doação pela primeira vez, a iniciativa deve ser aprovada por um médico. O Hemope Recife fica localizado na Rua Joaquim Nabuco, 171 - no bairro das Graças, e funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30. Para agendar a doação, o número é o 0800-081-1535. O local também atende por demanda espontânea.

