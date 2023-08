A- A+

Saúde Hemorroidas: conheça os sintomas do problema que afeta homens e mulheres de todas as idades A doença hemorroidária atinge cerca de metade das pessoas a partir dos 50 anos, em todo o mundo, segundo a OMS

A doença hemorroidária atinge cerca de 50% das pessoas a partir dos 50 anos, em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A cada ano, em torno de 25 mil pacientes são operados por causa das hemorroidas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Muito comum na idade adulta, portanto, a complicação acontece quando as veias da região do ânus se dilatam, inflamam e produzem sintomas como dor, sangramento, coceira e a saída da pele que reveste a parte interna do ânus.

As hemorroidas podem ser classificadas de duas formas, a depender do local onde o problema aparece. Se for na região da borda do ânus ou no canal anal, são chamadas de hemorroidas externas. Mas também podem ser classificadas como hemorroidas internas quando a doença aparece acima do esfíncter anal, na parte interior do canal, caso em que os sintomas costumam ser mais agudos.

No entanto, é preciso ficar atento aos sintomas e procurar um especialista para realizar o diagnóstico correto. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), metade das pessoas que procuram tratamento para hemorroidas têm complicações ocasionadas por outros problemas. Em alguns casos o câncer pode ser a causa do sangramento pelo ânus e por este motivo não é seguro acreditar que seu sangramento provém de hemorroidas sem antes consultar um especialista.

Quais são os sintomas das hemorroidas?

Com a dilatação das veias na região anal, são diversos os sintomas associados às hemorroidas:

Dor

Sangramento

Irritação

Coceira.

Os sinais mais comuns aparecem durante a defecação. Outra complicação pode ser o chamado prolapso, que é quando os mamilos hemorroidários exteriorizam-se através do canal anal. Neste caso, o problema é redutível, ou seja, pode retornar sozinho para a região interna após a evacuação. Em outras situações, porém, é preciso empurrá-la para dentro.

Quando procurar um médico?

O sangramento pode ter intensidade variável e ser indolor, mas normalmente é visto na cor vermelho vivo. Em casos mais intensos, pode respingar no vaso sanitário, mas também é visível no papel higiênico após a limpeza do ânus. O sinal é consequência do rompimento das veias anais. O sintoma, de acordo com a coloproctologista Ana Claudia Leite, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), é um dos alertas para procurar um médico.

— O alerta, que geralmente leva o paciente ao médico, é o sangramento, que assusta muito. Ou por dor, que é quando a borda do ânus está inchada, é a crise hemorroidária. Esses são os principais motivos pelos quais os pacientes nos procuram — conta.

O inchaço persistente após defecar também pode gerar uma sensação de inflamação, produzindo desconforto e dor ou ardor. A coceira ou irritação ao redor do ânus são também sintomas comuns, provocados pelo inchaço das veias. Também pode ocorrer uma secreção viscosa no local, chamada de muco.

Frequentemente, mulheres grávidas desenvolvem sintomas da doença hemorroidária ao final da gestação, mas o problema acaba melhorando após a gravidez. Caso a complicação persista, é preciso procurar cuidados médicos. Também é importante estar atento já que outras doenças de maior gravidade podem provocar os mesmos sinais. Por isso, é essencial consultar um especialista para obter um diagnóstico adequado.

Quais são as causas das hemorroidas?

Durante o movimento intestinal, as veias da região do ânus se dilatam e retraem constantemente, voltando ao tamanho normal. No entanto, o esforço repetido para evacuar pode dificultar o processo de drenagem do sangue e provocar a formação de hemorroidas. Isso pode acontecer por uma situação de de prisão de ventre, por exemplo.

Segundo Ana Claudia Leite, esta é a principal razão para o surgimento da doença hemorroidária.

— O principal fator é a constipação. Um paciente que tem prisão de ventre durante alguns anos e acaba evoluindo com a doença hemorroidária. Com a dificuldade para evacuar, você faz muito esforço. Isso aumenta a pressão dentro dos vasos que irrigam o reto e o canal anal. E eles acabam, em um longo prazo, se tornando dilatados e não voltam mais para a posição habitual — explica.

A postura ereta, característica do ser humano, também tem influência no surgimento da doença, já que aumenta a pressão nas veias do ânus. Ficar sentado no vaso sanitário por longos períodos, um uso crônico de laxativos e rotinas profissionais ou esportivas podem aumentar ainda mais esta pressão dentro das veias, causando a dilatação.

A herança genética também é reconhecida como um fator importante para o desenvolvimento da complicação. Como explica a coloproctologista, em uma família que tem histórico de problemas de hemorroidas, o filho pode ter a doença. Traumas na região causados pelo uso de papel higiênico podem ainda ser os causadores da complicação.

A gravidez é outro fator que contribui para o surgimento da doença, por causa da pressão que o feto exerce sobre as veias da parte inferior do abdome. A obesidade também influencia, já que o excesso de peso também aumenta essa pressão. Além disso, o sexo anal pode causar uma fissura traumática, dor e atrito, o que também pode levar ao surgimento da hemorroida. Por isso, é recomendável a lubrificação do canal do ânus.

Uma vida sedentária e uma dieta pobre em fibras e com pouca ingestão de líquidos são outros fatores que dificultam a digestão dos alimentos e a irrigação sanguínea do ânus, contribuindo para o surgimento do problema.

Quais são os tratamentos indicados para as hemorroidas?

A correção dos hábitos alimentares é uma das medidas mais eficazes para tratar a doença, nos casos com sintomas leves. Aumentar a ingestão de fibras (como cereais, frutas, vegetais e alimentos integrais) e de água, por exemplo, ajuda a diminuir o esforço para evacuar, com fezes mais macias. Isso é importante para que o problema não piore. Também podem ser usados medicamentos e até tratamentos cirúrgicos, o que depende da gravidade de cada caso.

A pimenta é um dos alimentos que devem ser evitados. Isso acontece porque ela é um vasodilatador que não é digerido. Para as pessoas que já têm hemorroidas, leva a uma irritação na região anal, que pode fazer surgir inchaço e um sangramento.

Há anti-inflamatórios e medicamentos específicos para as veias hemorroidárias, assim como pomadas e supositórios que contribuem para o tratamento da complicação. Quando essas medidas não são eficazes, a ligadura elástica ou o tratamento cirúrgico podem ser indicados. Neste último caso, existem diversas opções, como a desarterialização e a retirada dos mamilos hemorroidários.

É importante destacar, porém, que o médico especialista é o responsável por indicar o procedimento ideal para cada caso, de acordo com a situação de cada paciente.

Existe prevenção para hemorroidas?

Há diferentes formas de prevenir as hemorroidas que vão desde a adoção de hábitos alimentares saudáveis até a higiene correta do ânus. Após a evacuação, por exemplo, a melhor forma de limpar a região anal é com o uso de ducha higiênica com jato de água, sem necessidade do uso de sabonetes. O papel higiênico é indicado apenas para secar a região, com o menor atrito possível. Tanto o atrito do papel higiênico quanto o uso excessivo de sabonetes pioram os sintomas hemorroidários.

Adotar uma dieta à base de alimentos ricos em fibras e frutas frescas, beber muita água e evitar as bebidas alcoólicas também ajuda na prevenção, assim como não permanecer muito tempo sentado. É recomendável caminhar sempre que possível, inclusive no local de trabalho.

Respeitar a necessidade de evacuar e permanecer sentado no vaso sanitário somente o tempo necessário também são orientações importantes. O esforço em excesso afeta as veias da região do ânus, que podem já estar enfraquecidas. Por isso, é preferível relaxar e tentar novamente em um outro momento, se não conseguir.

