Saúde Henri Castelli: O que fazer quando uma pessoa entra em convulsão Reconhecer a crise e prestar assistência é fundamental para evitar que a pessoa se machuque

Henri Castelli teve uma convulsão durante a prova do líder do "BBB 26" na manhã desta quarta-feira (14). Os outros brothers alertaram a produção de que ele estava caído na piscina de bolinhas e sofrendo uma convulsão.

"Produção, ele está passando mal. Está convulsionando. O olho dele está revirando", gritaram, desesperados.

A equipe médica entrou para fazer o socorro, e a disputa foi interrompida. Mas o que fazer quando uma pessoa entra em convulsão?

De acordo com informações do Einstein Hospital Israelita, a convulsão é um episódio ocasionado por uma excitação anormal do cérebro. Durante esse tipo de crise, que costuma durar de um a dois minutos, é comum que o indivíduo apresente perda de consciência e espasmos dos membros.

O auxílio nesse momento é de extrema importância, visto que durante o processo convulsivo há o risco de lesões em decorrência da perda brusca do nível de consciência e queda desprotegida ao chão, gerando ferimentos e até mesmo fraturas, segundo o Instituto de Neurologia Integrada de São Paulo.

Para poder ajudar, primeiro é necessário identificar uma crise convulsiva, igual aconteceu no BBB26, quando os demais participantes alertaram a produção sobre a convulsão de Castelli. De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas são:

espamos incontroláveis;

lábios azulados;

olhos virados para cima;

inconsciência;

salivação abundante.

A pasta também explica como agir:

Como agir:

Coloque a pessoa deitada de costas, em lugar confortável, retirando de perto objetos com que ela possa se machucar, como pulseiras, relógios, óculos;

Introduza um pedaço de pano ou um lenço entre os dentes para evitar mordidas na língua;

Levante o queixo para facilitar a passagem de ar;

Afrouxe as roupas;

Caso a pessoa esteja babando, mantenha-a deitada com a cabeça voltada para o lado, evitando que ela se sufoque com a própria saliva;

Quando a crise passar, deixe a pessoa descansar;

Verifique se existe pulseira, medalha ou outra identificação médica de emergência que possa sugerir a causa da convulsão;

Nunca segure a pessoa (deixe-a debater-se);

Não dê tapas;

Não jogue água sobre ela.

