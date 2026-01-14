Henri Castelli: O que fazer quando uma pessoa entra em convulsão
Reconhecer a crise e prestar assistência é fundamental para evitar que a pessoa se machuque
Henri Castelli teve uma convulsão durante a prova do líder do "BBB 26" na manhã desta quarta-feira (14). Os outros brothers alertaram a produção de que ele estava caído na piscina de bolinhas e sofrendo uma convulsão.
"Produção, ele está passando mal. Está convulsionando. O olho dele está revirando", gritaram, desesperados.
A equipe médica entrou para fazer o socorro, e a disputa foi interrompida. Mas o que fazer quando uma pessoa entra em convulsão?
Leia também
• BBB 26: ator Henri Castelli passa mal novamente após voltar para a casa do BBB
• BBB 26: ator Henri Castelli passa mal durante prova do líder e é socorrido; vídeo
• BBB 26: Henri Castelli diz que bebe vinho quando acorda; entenda quando álcool se torna problema
De acordo com informações do Einstein Hospital Israelita, a convulsão é um episódio ocasionado por uma excitação anormal do cérebro. Durante esse tipo de crise, que costuma durar de um a dois minutos, é comum que o indivíduo apresente perda de consciência e espasmos dos membros.
O auxílio nesse momento é de extrema importância, visto que durante o processo convulsivo há o risco de lesões em decorrência da perda brusca do nível de consciência e queda desprotegida ao chão, gerando ferimentos e até mesmo fraturas, segundo o Instituto de Neurologia Integrada de São Paulo.
Para poder ajudar, primeiro é necessário identificar uma crise convulsiva, igual aconteceu no BBB26, quando os demais participantes alertaram a produção sobre a convulsão de Castelli. De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas são:
espamos incontroláveis;
lábios azulados;
olhos virados para cima;
inconsciência;
salivação abundante.
A pasta também explica como agir:
Como agir:
Coloque a pessoa deitada de costas, em lugar confortável, retirando de perto objetos com que ela possa se machucar, como pulseiras, relógios, óculos;
Introduza um pedaço de pano ou um lenço entre os dentes para evitar mordidas na língua;
Levante o queixo para facilitar a passagem de ar;
Afrouxe as roupas;
Caso a pessoa esteja babando, mantenha-a deitada com a cabeça voltada para o lado, evitando que ela se sufoque com a própria saliva;
Quando a crise passar, deixe a pessoa descansar;
Verifique se existe pulseira, medalha ou outra identificação médica de emergência que possa sugerir a causa da convulsão;
Nunca segure a pessoa (deixe-a debater-se);
Não dê tapas;
Não jogue água sobre ela.