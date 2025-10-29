A- A+

Saúde Hepes-zóster: veja os sintomas da doença que acometeu outros famosos, além de Marcelo Faria A doença é causada pelo vírus Varicella-zoster o mesmo causador da catapora, que permanece silencioso no corpo até uma possível reativação

O ator Marcelo Faria foi diagnosticado com herpes-zóster há três anos e afirmou que é uma doença que ele “não deseja para ninguém”. Em entrevista à coluna Play do Globo, ele disse sobre a condição:

— O diagnóstico veio há três anos. Eu tinha pouco tempo de namoro e tínhamos marcado uma viagem no aniversário da minha mulher para a Europa. E eu fui com aquele troço, cara. Foi muito desagradável, muito ruim, porque eu não conseguia dormir. Ao mesmo tempo, a água tinha que ser mais fria, porque a água quente é uma coisa que atrapalha o tratamento. Hoje eu já sou vacinado, mas eu vou te falar que eu sinto na minha pele até hoje. É uma doença que eu não desejo para ninguém, é muito ruim.

A doença é causada pelo vírus Varicella-zoster —o mesmo causador da varicela (ou catapora), que permanece silencioso no corpo até uma possível reativação, mais precisamente em gânglios localizados nos nervos espinhais e cranianos. Ele pode permanecer ali pelo resto da vida, ou pode ser ativado. Na maioria das vezes por conta da baixa imunidade corporal.

O que pode ser consequência de estresse, infecções virais, idade avançada, doenças crônicas, como diabetes, e o uso de determinados remédios como os quimioterápicos, corticoides e imunossupressores.

Uma vez reativado, ele pode causar uma inflamação que leva a uma erupção na pele acompanhada de pequenas bolhas (vesículas) agrupadas, que resultam em uma dor muito forte, um dos efeitos mais temidos da doença. Ela pode persistir mesmo após a recuperação das erupções cutâneas e se tornarem crônicas. A própria apresentadora disse que as dores são “insuportáveis”.

Uma das formas de evitar o quadro mais grave é ficar atentos aos primeiros sinais que são justamente o aparecimento dessas erupções na pele seguido por febre, cansaço, dores corporais e formigamentos. A recuperação total se dá no período de 2 a 4 semanas, quando não há complicações.

A doença acomete homens, mulheres, jovens e até crianças, entretanto é mais comum na faixa etária acima dos 50 anos, como consequência natural da queda de suas defesas do corpo. Isso significa que podem ocorrer cerca de 4 a 12 casos de herpes-zóster em um grupo de 1.000 pessoas com idade superior a 65 anos a cada ano.

Não existe vacina para a enfermidade na rede pública e a imunização completa na rede particular fica em torno de R$ 1,6 mil.

Vale lembrar que ela é contagiosa apenas entre pessoas que nunca tiveram catapora e que entram em contato com o conteúdo das vesículas do herpes-zóster. Nesse caso, a pessoa não terá herpes-zóster, mas catapora.

E aos vacinados também há um alerta, pois, a vacina da varicela oferece proteção contra a catapora, e, por se tratar de um imunizante combinado com a tríplice viral, também protege contra sarampo, caxumba e rubéola (tetraviral). Entretanto, mesmo com o imunizante, as pessoas podem vir a ter herpes-zóster no futuro, embora a doença seja muito mais comum entre as que já tiveram catapora na infância.

Um estudo realizado pela Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais, mostrou que a incidência de herpes-zóster aumentou 35,4% durante a pandemia.

Outros famosos

Além de Marcelo Faria, outros famosos já usaram as redes sociais para falar publicamente sobre o diagnóstico e a condição. A ex-BBB Fernanda Keulla, por exemplo, já chegou a ser internada devido as crises de dores da doença.

“Estou internada para controle de dor devido a herpes-zóster. Pra quem não sabe, assim como eu não sabia, vale o alerta: a herpes-zóster é causada pela reativação do vírus da varicela no organismo. A varicela é o vírus da catapora (que eu peguei na infância) que fica incubado no nervo. Devido a uma baixa imunidade do meu organismo, ansiedade, stress, o vírus da varicela foi reativado, me causando fortes dores (insuportáveis) e bolhinhas na pele”, explicou Fernanda pelas redes sociais.

A empresária Zilu Godoi também já publicou fotos nas redes sociais de uma cama de hospital revelando que estava com herpes-zóster. E o cantor Justin Bieber teve uma infecção chamada síndrome de Ramsay Hunt, que é um tipo de evolução da herpes-zóster.

Na época, o artista apareceu com o rosto parcialmente paralisado e disse que o vírus atacou o nervo do ouvido e nervos faciais. Em um vídeo publicado em suas redes na época, Bieber, não conseguia mexer ou piscar um dos olhos. “Não consigo sorrir deste lado do meu rosto. Esta narina não se move”, disse.

Segundo a Organização Nacional de Doenças Raras dos Estados Unidos, aproximadamente cinco a cada 100 mil pessoas desenvolvem a síndrome de Ramsay Hunt no país a cada ano. O diagnóstico é provocado quando o vírus que causa a catapora em crianças e herpes zoster em adultos é reativado e provoca uma inflamação nos nervos da face e dos ouvidos.

