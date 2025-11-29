Sáb, 29 de Novembro

Herbário Urbano abre inscrições para vivência artística gratuita sobre plantas medicinais no Recife

Atividade ocorre no Sistema Integrado de Saúde (SIS), no Engenho do Meio, e oferece oficina de desenho botânico e exibição de curtas

O projeto Herbário Urbano, idealizado pela artista visual Micaela Almeida, vai promover a vivência artística “Desenho Botânico & Plantas Medicinais”, que propõe ao público uma imersão sobre o papel das plantas medicinais, os saberes populares e a potência da arte como uma ferramenta de conscientização ambiental.

A oficina será realizada no dia 10 de dezembro, das 13h às 18h, no Serviço Integrado de Saúde (SIS), no Engenho do Meio.

Gratuita e com todo o material incluso, a vivência terá 15 vagas disponíveis para pessoas a partir de 18 anos. As inscrições podem ser feitas até 4 de dezembro pelo link.

Durante o momento, os participantes aprenderão técnicas básicas de desenho botânico a partir da observação direta das espécies cultivadas na horta medicinal do SIS.

A programação também inclui a produção de ilustrações em papel A3, dinâmicas coletivas de troca de saberes e a exibição de curtas educativos sobre práticas sustentáveis e o universo das plantas.

No final da experiência, o grupo irá montar uma pequena mostra expositiva com os trabalhos produzidos sobre “plantas que curam”.

Para a artista Micaela Almeida, essa é uma oportunidade de reconexão sensível com o território e com tradições que atravessam gerações.

“A gente vive cercado de plantas que cuidam da gente, mas muitas vezes não paramos para observá-las com atenção. O desenho botânico é uma forma de aproximar as pessoas dessas histórias e despertar novos olhares para o meio ambiente”, destaca a artista.

O projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura de Pernambuco via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura do Governo Federal.

SERVIÇO
Oficina “Desenho Botânico & Plantas Medicinais” - Herbário Urbano
Data: Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, das 13h às 18h
Local: Serviço Integrado de Saúde (SIS), Rua Lindolfo Color, 65 - Engenho do Meio, Recife - PE
Vagas: 15 participantes (a partir de 18 anos)
Inscrições: até 4 de dezembro através do link

