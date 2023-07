Herdeira da Disney é presa em protesto contra uso de jatinhos: 'Sei que é difícil abrir mão'

A- A+

A herdeira da fortuna da Disney foi presa durante um protesto no aeroporto dos Hamptons contra o uso de jatinhos privados. Abigail Disney, sobrinha-neta de Walt Disney, se uniu a outros ativistas climáticos e fechou o acesso do terminal de East Hampton, em Wainscott, próximo ao grupo de vilas de luxo do estado de Nova York. Agentes precisaram serrar tubos pelos quais os braços dos manifestantes estavam ligados para impedir a passagem.

De acordo com a Fox News, Abigail estava acompanhada de ativistas dos movimentos New York Communities for Change, Planet Over Profit e Sunrise Movement NYC. Os manifestantes protestaram contra o que chamaram de "férias exclusivas de investidores em combustíveis fósseis e poluidores que promovem a crise do clima".

"Como uma pessoa que teve o privilégio de usar jatos particulares, sei que é difícil abrir mão de um luxo especial", afirmou Abigail, num comunicado divulgado pela Disney na sexta-feira, quando a herdeira foi fichada e teve as impressões digitais catalogadas. "Mas também sei que já passou o tempo de emitir gases de efeito estufa como este apenas para nosso conforto pessoal".

Na nota, Abigail citou que a temperatura média da Terra tem atingido níveis históricos, para além da seca e das ondas de calor que causaram mortes e inundações pelo país e na Europa.

"Os 1% mais ricos usam tanto gás de efeito estufa quanto todos os 50% mais pobres. É hora de uma mudança real e este é o lugar mais óbvio para começar", afirmou ela.

Abigail e os outros ativistas sentaram-se com os braços conectados por tubos em frente ao aeroporto, ponto de pousos e decolagens para jatos privados, em especial para a elite dos Hamptons.

Em Ibiza

Também na sexta-feira, três ativistas foram presos por terem usado tinta para tingir um jatinho particular de luxo no aeroporto de Ibiza. A ação do grupo ambientalista 'Futuro Vegetal' foi apresentada como um protesto contra a crise climática e por mudanças na destinação de recursos da pecuária para a promoção de alternativas com base em vegetais.

O grupo invadiu o aeroporto por volta das 6h no horário local. Os ativistas então se dirigiram até um jatinho privado, subiram em cima das asas e usaram extintores de incêndio para jogar tinta sobre o veículo.

O protesto fez parte de uma campanha intitulada "Jatos e iates, acabou a festa". Os envolvidos no ato visam à proibição de jatos particulares e à eliminação das "emissões de luxo".

