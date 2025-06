Herdeira do Walmart financia anúncio contra Trump e provoca fúria de apoiadores do presidente

A- A+

Herdeira da gigante do varejo americano Walmart, Christy Walton, de 76 anos, recebeu duras críticas de apoiadores do presidente Donald Trump após financiar um anúncio de página inteira no New York Times em apoio ao movimento “No Kings”, que prevê manifestações contrárias ao autoritarismo e às ações do republicano, em 14 de junho — dia da bandeira nos EUA e aniversário de Trump.

A iniciativa de Christy Walton provocou fúria entre apoiadores de Trump, e em muitos círculos trumpistas falou-se em boicote à gigante Walmart, que tem patrimônio na casa de US$ 765 bilhões.

Segundo o New York Post, um porta-voz da empresa afirmou que as opiniões de Christy “não estão de forma alguma conectadas nem são endossadas pelo Walmart” e que “ela não faz parte do Conselho, nem tem qualquer papel nas decisões empresariais”.

A família Walton, uma das mais ricas dos Estados Unidos, costuma manter discrição e evitar envolvimento em grandes polêmicas.

Apesar de não mencionar diretamente Trump, o anúncio diz que as pessoas devem “se mobilizar” e “serem civilizadas” na realização dos atos. A estimativa é de que 1.500 manifestações ocorram em todo o país no dia 14. Um porta-voz de Christy Walton afirmou que ela financiou o anúncio para incentivar “as pessoas a se engajarem de forma pacífica e cívica”.

O presidente dos Estados Unidos, por sua vez, planeja para o dia 14 um desfile militar de grandes proporções em Washington.

Christy Walton foi casada com John Walton, um dos filhos do fundador do Walmart, Sam Walton. Ela herdou parte da fortuna após a morte do marido em um acidente de avião, em 2005. Atualmente, vive em Jackson Hole, no Wyoming, longe da sede da empresa, localizada em Bentonville, Arkansas. Segundo a Forbes, o patrimônio da viúva é estimado em US$ 19,3 bilhões.

