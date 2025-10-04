Hermès combina legado equestre e sensualidade na Semana da Moda de Paris
Nova coleção traz noivas, arreios e cincolas estruturam vestidos ajustados
A Hermès apresentou, neste sábado (4), uma coleção fiel ao legado equestre da marca e com ares de liberdade e sensualidade feminina, no sexto dia da Semana da Moda de Paris.
Esta nova coleção primavera-verão 2026, assinada por Nadège Vanhée, se inspira nas paisagens da Camarga francesa, no sul do país, disse um estilista à imprensa.
"Queria trazer um toque muito mais boêmio à equitação, dar a impressão de que montar um cavalo também pode ser sinônimo de se deixar levar, de liberdade e de um pequeno toque de êxtase", explicou o estilista francês, à frente das coleções femininas desde 2014.
Noivas, arreios e cincolas estruturam vestidos ajustados, jaquetas curtas e em gabardine. Tops em couro ou matelassê são usados com saias ou bermudas longas, também em couro.
O couro está mais livre nesta temporada, afirmou Vanhée, "como um cavalo selvagem", evocando "a ideia de uma mulher muito mais confiante em sua sensualidade".
Tudo isso em uma paleta de marrons, tabaco, areia, bege, branco e preto, com toques de vermelho vivo e azul intenso.
Apesar do momento de desafios econômicos e comerciais enfrentados pelo mercado de luxo, a Hermès não está em crise.
A marca, cujas vendas continuam a crescer, viu sua receita aumentar em mais de 7% no primeiro semestre de 2025, atingindo 8 bilhões de euros (50 bilhões de reais).
Nessas circunstâncias, o diretor do grupo de luxo, Axel Dumas, tem a possibilidade de se lançar na alta costura em 2026 ou 2027.