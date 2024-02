Herói da Baixada que resgatou mãe e gêmeas em enxurrada no RJ já arrecadou mais de R$ 77 mil

A- A+

O auxiliar de logística Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, abriu uma vaquinha on-line na madrugada desta quinta-feira (22), após sua família perder móveis e eletrodomésticos com a enxurrada que atingiu o município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele, que ficou conhecido como 'herói da Baixada' após resgatar uma mãe e duas bebês de dentro de carro que estava sendo levado pela enchente, ainda precisou ajudar a própria família quando chegou em casa.

Sua tia, dona Janete Vasconcelos, teve a casa inundada em poucas horas e perdeu diversos móveis, entre eles uma geladeira recém-comprada. A meta estabelecida por Marcos Vinicius, inicialmente de R$ 12 mil, foi rapidamente superada para a vaquinha, que já foi ultrapassada o valor de R$ 78 mil. Ao todo, o rapaz teve o apoio de 2578 pessoas.

Na madrugada de quinta, quando o rapaz chegou da rua após salvar Berlandia Mendes e as crianças, Brenda e Beatriz, encontrou o que definiu como um "cenário horrível": — Cheguei em casa, querendo contar que salvei uma vida, mas me deparei com um cenário horrível.

A solidariedade veio rapidamente e com força. A meta inicial de R$ 6 mil passou para R$ 15 mil e, depois, para R$ 30 mil. Mas até a noite desta quinta-feira, 24 horas após o salvamento da família ganhar as redes sociais, esse patamar já havia sido deixado para trás, e Vinicius arrecadou mais de R$ 50 mil, de mais de 1.700 pessoas, com o singelo pedido para ajudar na perda dos móveis:

"Olá, eu sou o Vinícius, “herói da cabeça de abacaxi”. Minha tia e meu pai perderam móveis, e meu pai perdeu uma geladeira recém-comprada, nem pagamos todas as parcelas. Precisamos de ajuda pra repor, se não puder ajudar tudo bem, qualquer valor irá ajudar muito! Deus abençoe todos vocês", escreveu o rapaz.

Nas redes sociais, ele mostrou o estado que encontrou a casa de sua tia: o imóvel ficou inundado, com água chegando a cerca de dois palmos de altura. “Depois de um dia desses, olha como está a casa da minha tia. Tudo alagado, tudo para o alto. Mas Deus sabe das coisas”, disse.

Nas publicações feitas em redes sociais, ele mostra também a limpeza do local, que levou horas. Às 3h23, mostrou a residência já sem água, mas com lama. Mais de uma hora depois, às 4h51, diz: “Quase acabando, até que enfim”.

O jovem que sonha em ser bombeiro, tem origem humilde e desde pequeno aprendeu a conviver com adversidades da vida. Marcos, há nove anos, perdeu a mãe e os dois irmãos ainda muito jovem.

"Só queria salvar a vida deles"

“Não pensei em nada, só queria salvar a vida deles”. A frase é do auxiliar de logística Marcos Vinicius após retirar as três do veículo. Ele voltava do trabalho no ônibus da empresa e passava por Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu, quando se deparou com as ruas estavam alagadas em razão do temporal. Carros eram arrastados pelas água. Em um dos veículos, estava a família. Ele saltou do coletivo e conseguiu retirá-las do veículo, momentos antes de o carro ser levado pela correnteza. Todo o resgate foi gravado por outros passageiros e durou cerca de cinco minutos.

"O ônibus da empresa mudou a rota porque para onde íamos estava cheio de água. Seguiu pelo bairro da Alvorada e enguiçou. O carro dessa mulher estava na frente, sendo levado pela água. Vi a mulher gritando que estava com criança dentro do carro. A gente foi para porta e a ajudou" contou Marcos.

