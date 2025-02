A- A+

PERNAMBUCO Heróis da "Folia Solidária" reforçam campanha de doação de sangue no Hemope Personagens chegaram ao hemocentro num ônibus especial, temático do Carnaval

O Super-Homem, o Capitão América, a Mulher Maravilha, a Branca de Neve e outros personagens clássicos do bloco ‘Enquanto Isso na Sala da Justiça’ visitaram a sede da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, na manhã desta terça-feira (11).

Eles integram o bloco ‘Folia Solidária’, que trabalha para numa campanha para impulsionar os números de doadores de sangue no hemocentro, principalmente para a época do Carnaval, onde há um déficit no banco de doações.

Os super-heróis chegaram em um ônibus temático de Carnaval, disponibilizado pelo Conorte, reforçando o espírito festivo da ação.

A iniciativa, que teve início em 29 de janeiro, vai até 28 de fevereiro, com o objetivo de ampliar o número de doações em 10%, ao longo do período.

O diretor de operações do Conorte, Diego Benevides, explica que este é o terceiro ano que o transporte coletivo participa da ação. Ele diz ainda que o veículo pode levar à instituição qualquer grupo, contendo a partir de 20 pessoas, que procure a empresa. Basta entrar em contato, através do 0800 6060 926, e agendar a data, com ponto de saída, além de comunicar ao Hemope.

O diretor de operações do Conorte, Diego Benevides | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"A parceria consiste em a gente adesivar o ônibus e fazer uma temática especial. A gente está participando dessa ação de Carnaval, porque há a identificação de que o hemocentro tem mais dificuldade de manter o banco de sangue. Então viemos aqui para motivar as pessoas, com o bloco ' Folia Solidária'", contou.

A equipe de comunicação, complementa Benevides, escolheu como temática para este ano, o 'Pernambus', porque a Data Magna de Pernambuco, comemorada no dia 6 de março, fica perto do período carnavalesco.

"É uma temática com a bandeira de Pernambuco. O mote desse ano é 'Pernambuco, meu País'. É uma forma de incentivar outras empresas, independentemente de que setor elas sejam. Acho que a gente tem que participar, como cidadãos, com o Hemope, porque é fundamental para a vida dos pernambucanos", indicou ele.

Música

Para animar ainda mais o momento, os doadores foram embalados pelo frevo da Orquestra do Maestro Macaíba, do Bloco Lírico Damas e Valetes e do cantor Ed Carlos.

Presente em muitas campanhas do Hemope, Ed Carlos se sente privilegiado em poder motivar as pessoas a doar sangue. O frevo, como conta ele, expressa a paixão dos foliões por Pernambuco e se torna um convite a mais para quem quer participar do mutirão.

O cantor Ed Carlos | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Todos os anos eu estou aqui, convidando você que está em casa para fazer parte de tudo isso que a gente está precisando, nesse momento, que é o apoio, a ajuda e a doação, salvando vidas e fazendo o bem sem olhar a quem. É uma nobre missão e cada um pode dar um pouquinho de si para salvar vidas”, frisou o artista.

Bloco lírico Damas e Valetes | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“É muito importante que as pessoas venham doar, por causa do déficit que há, nessa época de Carnaval. As doações vão ajudar pessoas que sofrem acidentes ou alguma outra ocorrência. Contribuir para que as pessoas se conscientizem sobre doar sangue é muito importante”, relatou a coordenadora do bloco lírico Damas e Valetes, Irene Wanderley.

Estado crítico

Atualmente, segundo a supervisora de captação do hemocentro, Josinete Gomes, todos os tipos sanguíneos do Hemope estão em níveis baixos, o que gera preocupação com a proximidade do Carnaval.

Josinete Gomes, supervisora de captação do Hemope | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Nós precisamos inventivar as pessoas. Lembrando que é um gesto simples e seguro. Não vai afetar a saúde de quem doa e vai ajudar muito a quem precisa, seja para uma cirurgia, uma emergência ou num tratamento oncológico. Faltam 19 dias para o término dessa campanha e é preciso chamarmos a atenção, porque nós não temos o hábito de doar", aponta Gomes.

Nesse período, muitas pessoas deixam de doar, devido às festividades, enquanto a demanda nos hospitais aumenta, principalmente por conta do maior número de cirurgias decorrentes de acidentes.

"Convocamos as pessoas que são doadoras e que nunca mais apareceram, além daquelas que também nunca doaram. Venham conhecer o processo para nos ajudar a manter esse estoque. Todos os tipos de sangue são importantes. As chuvas da semana passada afetaram na quantidade de doadores, mas nós continuamos atendendo", comeplementou a supervisora.

Doadora atendeu ao convite da campanha

Pela primeira vez, a vendedora Adrielly Camila, de 25 anos, foi ao hemocentro para realizar a doação de sangue. Ela soube da campanha, pelas redes sociais, e decidiu participar. Além do sogro dela, o sangue doado pela jovem pode beneficiar até outras três vidas.

"Eu tenho uma expectativa boa e muito grande, mas confesso que estou nervosa. É normal. Eu vim para doar para meu sogro, que está precisando, porém eu sei que vai ajudar a mais gente. Digo que todos venham doar sangue e salvar vidas. É muito bom fazer parte disso", destacou Adrielly.

Regras para doar sangue

* Ter entre 16 e 69 anos;

* Pesar mais de 50 kg;

* Estar em boas condições de saúde;

* Menores de 18 anos devem apresentar autorização e estar acompanhados por um responsável;

* Maiores de 60 anos só podem doar se já tiverem realizado doações anteriormente.

O Hemope Recife funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30, atendendo tanto por agendamento, pelo telefone 0800-081-1535, quanto por demanda espontânea.

