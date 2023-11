Herpes labial: o que é, sintomas, transmissão, causas e tratamento

A- A+

A herpes labial é uma infecção causada pelo vírus Herpes simplex tipo 1 (HSV-1). Os principais sintomas da condição são formigamento, coceira, vermelhidão, ardor e pequenas bolhas preenchidas com líquido claro, comumente na região do lábio. Mas também é possível haver feridas na parte interna da boca, como gengiva, língua, céu da boca, interior das bochechas e até mesmo na garganta.

Como ocorre a transmissão da herpes labial?

A transmissão do vírus ocorre pelo contato com secreções expelidas pelo nariz ou pela boca de uma pessoa contaminada. O vírus pode permanecer décadas alojado no organismo, de forma assintomática. Mas ele pode ser reativado a qualquer momento, por uma queda na imunidade, por exemplo, dando origem aos incômodos sintomas. O tratamento do herpes labial pode incluir o uso de pomadas e medicamentos antivirais, a depender da gravidade e recorrências dos sintomas.

O que é herpes labial?

O herpes é uma infecção causada pelo Herpes simplex virus (HSV). Existem oito tipos de vírus dessa família que podem causar doenças em humanos. O herpes tipo 1 (HSV-1) é responsável por cerca de 80% dos casos de herpes labial. Os outros 20% em geral são causados pelo tipo 2.

Quais os sintomas da herpes labial?

Os sintomas mais comuns da doença nos lábios são:

formigamento;

coceira;

ardência;

bolhas e feridas avermelhadas

Além da parte externa da boca, podem haver lesões no céu da boca, na língua, no interior das bochechas, na gengiva e até mesmo na garganta.

O que causa a herpes labial?

A transmissão do vírus Herpes acontece por meio do contato com gotículas de pessoas infectadas. Em geral, o primeiro contato com o vírus ocorre na infância, embora a doença não se manifeste nesta época. Isso porque o vírus pode ficar inativo no organismo e ser reativado mediante alguma situação adversa, como exposição à luz solar intensa, fadiga física e mental, estresse emocional, febre ou outras infecções que diminuam a imunidade.

O herpes é considerado um vírus comum e altamente contagioso, por isso, pessoas que não foram infectadas na infância podem contrair o vírus pelo contato com objetos infectados, como compartilhamento de copos e talheres, ou durante o beijo.

Quanto tempo dura uma crise de herpes labial?

Em geral, os sintomas agudos da infecção duram de 5 a 7 dias.



Qual o tratamento para herpes labial?

Na maioria das pessoas, o vírus herpes é eliminado naturalmente do organismo, sem causar qualquer sintoma. Entretanto, nas pessoas em que ele se manifesta, não há cura. A boa notícia é que é possível reduzir o tempo de infecção e a intensidade dos sintomas com o uso de antivirais.

A depender do caso, também podem ser indicadas pomadas para ajudar a diminuir o incômodo causado pelas feridas. Como os sintomas do herpes também podem ser causados por outras condições, o ideal é consultar um dermatologista quando os sintomas aparecerem.

