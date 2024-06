A- A+

ESTADOS UNIDOS Hesitante Biden e contundente Trump duelam em primeiro debate presidencial Trump, de maneira bombástica, atacou seu sucessor, chamando-o de fracasso na economia e no cenário mundial. Biden tentou revidar, mas sua retórica foi hesitante

Um titubeante Joe Biden teve dificuldade nesta quinta-feira (27) para conter a ofensiva contundente de Donald Trump enquanto os dois trocavam insultos pessoais no acalorado primeiro debate de uma corrida presidencial extremamente acirrada.

Trump, de maneira bombástica, atacou seu sucessor, chamando-o de fracasso na economia e no cenário mundial. Biden tentou revidar, mas sua retórica foi hesitante enquanto ele falava rapidamente com uma voz suave e titubeante, tropeçando nas palavras várias vezes.

Foi o primeiro debate entre um presidente e um ex-presidente, e cada um acusou o outro de ser o pior da história. Trump e Biden, que foram os presidentes mais velhos eleitos pela primeira vez, até se acusaram mutuamente de serem infantis enquanto discutiam sobre seus swings de golfe.





Biden, de 81 anos, e Trump, de 78, não apertaram as mãos ao se dirigirem aos seus pódios na sede da CNN em Atlanta. Não havia público ao vivo e os microfones eram desligados enquanto o outro falava - regras acordadas pelos dois lados no momento em que abrem a campanha em um país profundamente polarizado.

Biden, que segundo relatos estava resfriado, atacou Trump com linhas claramente ensaiadas ao tentar lembrar aos milhões de telespectadores que Trump seria o primeiro condenado a ocupar a Casa Branca.

"Pense em todas as penalidades civis que você tem. Quantos bilhões de dólares você deve em penalidades civis por molestar uma mulher em público?", questionou Biden, "por ter relações sexuais com uma estrela pornô na noite em que sua esposa estava grávida?"

"Você tem a moral de um gato de rua", acrescentou o democrata.

Trump, um veterano de comícios e reality shows, falou alto enquanto passava rapidamente por uma longa lista de queixas sobre o histórico de Biden.

"É uma vergonha o que aconteceu com nosso país nos últimos quatro anos", disse Trump. "Eu sou amigo de muitas pessoas. Elas não podem acreditar no que aconteceu com os Estados Unidos da América. Nós não somos mais respeitados."

Trump tentou capitalizar na fala tropeçante de Biden, dizendo em um momento: "Eu realmente não sei o que ele disse no final daquela frase. Acho que ele também não sabe o que disse."

Kate Bedingfield, ex-diretora de comunicações de Biden, reconheceu que "foi uma performance de debate realmente decepcionante" do presidente.

"Não acho que haja outra maneira de encarar isso", disse ela à CNN após o debate.

- Ataque ao histórico econômico -

Biden atacou Trump imediatamente quando foi questionado sobre a persistente inflação, dizendo que herdou uma economia em "queda livre".

Trump disse que liderou "a maior economia da história do nosso país".

"Nunca fizemos tão bem. Todos estavam maravilhados, outros países estavam nos copiando", disse ele.

Biden rebateu: "Bem, veja, a maior economia do mundo? Ele é o único que pensa isso."

Em um dos ataques mais pessoais, Biden citou relatos de que Trump descreveu soldados que morreram no desembarque na Normandia como "trouxas" e mencionou seu próprio filho Beau, que serviu no Iraque e mais tarde morreu de câncer.

"Meu filho não era um perdedor, não era um trouxa. Você é o trouxa. Você é o perdedor", acusou Biden.

Trump negou as declarações e repetidamente acusou Biden de não ser coerente.

- Desacordo sobre cenário mundial -

No cenário mundial, Trump acusou Biden - que enfrenta uma reação de parte de sua base democrata por seu apoio a Israel - de não ajudar Israel a "terminar o trabalho" contra o Hamas.

"Ele não quer fazer isso. Ele se tornou como um palestino - mas eles não gostam dele porque ele é um palestino muito ruim, ele é fraco", disse Trump.

O republicano descreveu a retirada de Biden do Afeganistão como "o momento mais embaraçoso da história do nosso país" e disse que isso encorajou a Rússia a invadir a Ucrânia.

Biden, no entanto, observou que ele foi o primeiro presidente recente a não colocar soldados americanos em risco no exterior.

Trump e Biden também travaram batalhas sobre aborto e imigração, questões-chave para suas respectivas bases.

Biden, atacando Trump por nomear juízes para a Suprema Corte que acabaram com Roe vs. Wade, a decisão que permitia o direito ao aborto em todo o país, disse: "Foi uma coisa terrível, o que você fez."

Alguns apoiadores democratas rapidamente expressaram ansiedade sobre a performance de Biden.

Em uma festa de observação em San Francisco, Hazel Reitz disse que ainda votaria em Biden, mas acrescentou: "Eu não consigo entender uma palavra do que ele diz. Não é triste?"

Julian Zelizer, historiador da Universidade de Princeton, disse que os apoiadores de Biden estarão "extremamente preocupados".

"Biden alimentou a percepção básica que continua a pairar sobre ele", afirmou.

Um candidato que não estava no palco foi Robert F. Kennedy Jr., membro da famosa dinastia política que está fazendo uma campanha anti-establishment, mas não conseguiu atender ao padrão da CNN de alcançar 15% em quatro pesquisas nacionais para participar do debate.

Kennedy passou os 90 minutos do debate Biden-Trump respondendo a perguntas em uma transmissão ao vivo.

