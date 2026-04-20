Guerra no Oriente Médio
Hezbollah afirma que destruiu tanques israelenses com explosivos no sul do Líbano
Ofensiva ocorreu durante a trégua de dez dias no conflito, que entrou em vigor no fim da semana passada
Hezbollah afirma que destruiu tanques israelenses com explosivos no sul do Líbano - Foto: Jack Guez / AFP
O Hezbollah informou ter destruído quatro tanques israelenses que integravam um comboio que passava pela vila de Deir Siryan, no sul do Líbano. O grupo disse ter implantado explosivos nos veículos.
A ofensiva contra os tanques israelenses ocorreu durante a trégua de dez dias no conflito, que entrou em vigor no fim da semana passada.
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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado