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Guerra no Oriente Médio Hezbollah afirma que destruiu tanques israelenses com explosivos no sul do Líbano Ofensiva ocorreu durante a trégua de dez dias no conflito, que entrou em vigor no fim da semana passada

O Hezbollah informou ter destruído quatro tanques israelenses que integravam um comboio que passava pela vila de Deir Siryan, no sul do Líbano. O grupo disse ter implantado explosivos nos veículos.

A ofensiva contra os tanques israelenses ocorreu durante a trégua de dez dias no conflito, que entrou em vigor no fim da semana passada.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado



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