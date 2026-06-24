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Mundo Hezbollah afirma que Israel voltou a violar trégua Grupo libanÊs "reitera que as ações do inimigo constituem uma violação flagrante do cessar-fogo ao qual [o grupo] aderiu até agora, e que está monitorando e documentando essas violações"

O grupo libanês Hezbollah acusou nesta quarta-feira Israel de uma nova "violação" do cessar-fogo, após um drone israelense matar duas pessoas no sul do Líbano.

"Pela segunda vez em menos de 48 horas, o exército inimigo israelense atacou deliberadamente cidadãos libaneses que inspecionavam suas casas" perto da localidade de Kfar Rumman, afirmou o grupo, apoiado pelo Irã. Na véspera, duas pessoas morreram devido a disparos israelenses naquela região.

O Hezbollah "reitera que as ações do inimigo constituem uma violação flagrante do cessar-fogo ao qual [o grupo] aderiu até agora, e que está monitorando e documentando essas violações".



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