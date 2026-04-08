Líbano
Hezbollah afirma que lançou foguetes contra Israel em resposta a 'violação do cessar-fogo'
A quebra do cessar-fogo por parte de Israel matou, pelo menos, 180 pessoas no Líbano
Uma fotografia tirada na região de Marjeyoun, no sul do Líbano, mostra os rastros de foguetes disparados do Líbano em direção a Israel em 6 de abril de 2026. - Foto: AFP
O movimento libanês Hezbollah, apoiado por Teerã, afirmou, nesta quinta-feira (9, data local), que lançou foguetes contra Israel em resposta à "violação" do cessar-fogo pactuado entre Estados Unidos e Irã.
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Em comunicado, o Hezbollah informou que, "em resposta à violação do acordo de cessar-fogo por parte do inimigo", atacou "a região de Manara [do outro lado da fronteira com Israel] com uma chuva de foguetes às 2h30 de quinta-feira", 20h30 da quarta-feira em Brasília.
O grupo libanês não havia reivindicado nenhum ataque contra Israel desde o anúncio da trégua na terça-feira (horário de Washington), depois de 39 dias de guerra.