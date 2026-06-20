Conflito
Hezbollah anuncia ataque contra forças israelenses que tentavam 'se infiltrar' no sul do Líbano
Grupo tentava entrar em uma área estratégica que domina a cidade de Nabatieh
Fumaça sobe após bombardeio israelense no sul do Líbano, vista de uma posição do outro lado da fronteira, na Alta Galileia, no norte de Israel, em 19 de junho de 2026 - Foto: Jalaa Marey / AFP
O Hezbollah anunciou neste sábado (20) que “interceptou” uma força israelense que “tentava se infiltrar” em uma área estratégica que domina a cidade de Nabatieh, no sul do Líbano.
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“Embora esteja comprometido com o cessar-fogo, [o Hezbollah] não mostrará qualquer tolerância diante de qualquer tentativa israelense (...) de expandir sua ocupação”, afirmou o movimento pró-Irã em um comunicado.