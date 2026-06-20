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Conflito Hezbollah anuncia ataque contra forças israelenses que tentavam 'se infiltrar' no sul do Líbano Grupo tentava entrar em uma área estratégica que domina a cidade de Nabatieh

O Hezbollah anunciou neste sábado (20) que “interceptou” uma força israelense que “tentava se infiltrar” em uma área estratégica que domina a cidade de Nabatieh, no sul do Líbano.

“Embora esteja comprometido com o cessar-fogo, [o Hezbollah] não mostrará qualquer tolerância diante de qualquer tentativa israelense (...) de expandir sua ocupação”, afirmou o movimento pró-Irã em um comunicado.

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