A- A+

Guerra no Oriente Médio Hezbollah condena os constantes ataques de Israel em meio à trégua "Não há cessar-fogo no Líbano, mas sim uma contínua agressão israelense-americana", declarou o líder da organização, Naim Qasem, em um discurso escrito e transmitido por Al Manar

O líder do grupo pró-Irã libanês Hezbollah, Naim Qasem, condenou as operações israelenses no Líbano nesta segunda-feira (4), apesar do cessar-fogo, e reiterou sua suspensão das negociações diretas entre Israel e seu país.

Israel continua bombardeando e demolindo prédios no Líbano e impedindo que moradores retornem às suas casas, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 17 de abril e foi prorrogado após duas rodadas de negociações entre o Líbano e Israel em Washington.

"Não há cessar-fogo no Líbano, mas sim uma contínua agressão israelense-americana", declarou Qasem em um discurso escrito transmitido por Al Manar, canal afiliado ao grupo islâmico.

“O Líbano é vítima de agressão e precisa de garantias de segurança e soberania por parte de Israel”, acrescentou.

Qasem criticou a diplomacia libanesa, que, segundo ele, deixa o país “sob tutela”, e defendeu, em vez disso, “negociações indiretas” com Israel.

Veja também