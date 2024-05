A- A+

CONFLITO Hezbollah dispara foguetes contra Israel após morte de quatro civis no Líbano O bombardeio israelense matou "quatro pessoas da mesma família"

Quatro pessoas da mesma família morreram neste domingo (5) por um bombardeio israelense no sul do Líbano, disse um veículo de comunicação oficial, um ataque ao qual o Hezbollah afirmou ter respondido disparando "dezenas de foguetes" contra o norte de Israel.

A fronteira entre Israel e o Líbano tem sido palco de trocas de disparos quase diárias entre o Exército israelense e o movimento islamista libanês Hezbollah, aliado do Hamas palestino, desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro.

As facções palestinas e outros grupos aliados também assumiram a responsabilidade pelos ataques do Líbano contra Israel.

O bombardeio israelense matou "quatro pessoas da mesma família" na aldeia de Mays al Jabal, indicou a agência oficial de notícias libanesa (ANI), atualizando um balanço anterior de três vítimas.

Trata-se de um homem, uma mulher e os seus filhos de 12 e 21 anos, informou a ANI, acrescentando que outras duas pessoas ficaram feridas.

Uma fonte de segurança libanesa confirmou, sob condição de anonimato, que o ataque matou "quatro civis".

O chefe do município de Mays al Jabal, Abdelmoneim Chukeir, já havia relatado a morte de "um casal e seu filho".

Segundo a ANI, os moradores inspecionavam as suas casas e lojas, que tinham sido danificadas em bombardeios anteriores, no momento do ataque. Os feridos foram levados para hospitais da região.

Pouco depois, o Hezbollah disse em comunicado que disparou "dezenas de foguetes Katyusha e Falaq" contra Kiryat Shmona, no norte de Israel "em resposta ao crime horrível que o inimigo israelense cometeu em Mays al Jabal".

O Exército israelense disse à AFP que detectou cerca de quarenta foguetes disparados do Líbano, "alguns dos quais foram interceptados". "No momento, nenhuma vítima foi relatada", acrescentou.

Na noite de sábado, o Hezbollah também assumiu a responsabilidade pelos disparos contra posições militares no norte de Israel.

Desde 7 de outubro, pelo menos 390 pessoas foram mortas no lado libanês nestas hostilidades transfronteiriças, a maioria combatentes do Hezbollah, mas também mais de 70 civis, segundo um balanço da AFP.

Em Israel, onze soldados e novos civis morreram, segundo um balanço oficial.

