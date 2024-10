Hezbollah diz ter lançado 'ataque com drones' contra base israelense

O movimento islâmico libanês Hezbollah disse ter lançado drones explosivos contra uma base militar israelense perto da cidade de Haifa, no norte do país, neste domingo (6).

O grupo islâmico pró-iraniano afirmou em comunicado que os combatentes lançaram “um esquadrão de drones explosivos contra a base de manutenção e reabilitação ao sul de Haifa”, a principal cidade do norte de Israel.

