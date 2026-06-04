MUNDO
Hezbollah informou às autoridades libanesas que rejeita o acordo com Israel
O presidente libanês, Joseph Aoun, aguardava a resposta do movimento ao acordo que estipula um cessar-fogo condicionado à "cessação completa" dos ataques do Hezbollah
O Hezbollah informou às autoridades libanesas que rejeita o acordo de cessar-fogo anunciado em Washington entre o Líbano e Israel, disse à AFP nesta quinta-feira (4) um alto funcionário do movimento pró-Irã, que pediu para permanecer anônimo.
A decisão, anunciada anteriormente pelo líder do Hezbollah, Naim Qasem, foi comunicada ao "presidente do Parlamento, Nabih Berri", um aliado da organização xiita, que "compartilha da mesma posição", acrescentou.
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O presidente libanês, Joseph Aoun, aguardava a resposta do movimento ao acordo anunciado na quarta-feira, que estipula um cessar-fogo condicionado à "cessação completa" dos ataques do Hezbollah.