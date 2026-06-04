A- A+

MUNDO Hezbollah informou às autoridades libanesas que rejeita o acordo com Israel O presidente libanês, Joseph Aoun, aguardava a resposta do movimento ao acordo que estipula um cessar-fogo condicionado à "cessação completa" dos ataques do Hezbollah

O Hezbollah informou às autoridades libanesas que rejeita o acordo de cessar-fogo anunciado em Washington entre o Líbano e Israel, disse à AFP nesta quinta-feira (4) um alto funcionário do movimento pró-Irã, que pediu para permanecer anônimo.

A decisão, anunciada anteriormente pelo líder do Hezbollah, Naim Qasem, foi comunicada ao "presidente do Parlamento, Nabih Berri", um aliado da organização xiita, que "compartilha da mesma posição", acrescentou.

O presidente libanês, Joseph Aoun, aguardava a resposta do movimento ao acordo anunciado na quarta-feira, que estipula um cessar-fogo condicionado à "cessação completa" dos ataques do Hezbollah.

Veja também