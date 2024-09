Hezbollah afirma que lançou foguetes contra complexos militares israelenses perto de Haifa

A- A+

O Hezbollah afirmou nesta quinta-feira (26) que disparou novamente projéteis contra complexos militares israelenses perto da cidade de Haifa, no norte, depois que o Exército de Israel bombardeou vários alvos do movimento pró-Irã no Líbano durante a madrugada.

"Na defesa do Líbano e do seu povo, o Hezbollah atacou os complexos industriais militares do grupo Rafael (...) com uma série de foguetes", afirma o movimento libanês em um comunicado.

