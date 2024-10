A- A+

ORIENTE MÉDIO Hezbollah nega incursão terrestre israelense no Líbano Exército israelense anunciou a invasão terrestre na noite desta segunda-feira (30)< no horário de Brasília

O movimento Hezbollah negou nesta terça-feira (1) que uma incursão terrestre israelense esteja em curso no sul do Líbano, como afirma Israel, e afirmou que não houve "confronto direto" entre seus combatentes e as forças israelenses.

"Todas as alegações sionistas de que as forças de ocupação entraram no Líbano são alegações falsas", afirmou um porta-voz do Hezbollah ao canal Al Jazeera. "Não houve nenhum confronto terrestre direto entre os combatentes da resistência e as forças de ocupação (israelenses)", acrescentou.

Em contrapartida, o Exército israelense recomendou nesta terça-feira (1) a saída dos moradores de mais de 20 localidades do sul do Líbano, horas depois de iniciar operações terrestres na região.

"As IDF (Forças de Defesa de Israel) não querem provocar danos a vocês, e para sua própria segurança, vocês devem sair de suas casas imediatamente. Qualquer um que esteja perto de integrantes, instalações e equipamentos de combate do Hezbollah está colocando sua vida em perigo", afirmou o porta-voz do Exército, Avichay Adraee, na rede social X.

Foguetes lançados contra Israel

O movimento libanês Hezbollah afirmou nesta terça-feira que lançou foguetes contra a principal base de inteligência militar israelense, Glilot, perto de Tel Aviv, coincidindo com o anúncio do Exército de Israel de operações terrestres no Líbano.

Em um comunicado, o movimento pró-Irã, cujo líder Hassan Nasrallah morreu na sexta-feira em um ataque israelense em Beirute, afirma que lançou "foguetes do tipo Fadi 4 contra a base de Glilot". Segundo a imprensa israelense, esta base também abrigaria a sede da Mossad, o serviço de inteligência estrangeiro do país.

(Esta matéria está em atualização)

Veja também

Dia Internacional da Pessoa Idosa Sesc Piedade promove atividades em comemoração ao Dia Internacional do Idoso