Hezbollah lança ataque com mais de 100 foguetes contra Israel após morte de comandante

O movimento libanês Hezbollah, aliado do Hamas e do Irã no Eixo da Resistência, lançou um dos mais fortes ataques com foguetes contra Israel nesta quarta-feira, visando bases militares e uma fábrica de armas. Enquanto as sirenes soavam no norte do Estado judeu, a rádio do Exército israelense anunciou que cerca de 150 foguetes foram disparados a partir do Líbano, em uma aparente resposta a uma ação noturna que matou um dos principais comandantes do grupo.

O comandante, Taleb Abdallah, também conhecido como Abu Taleb, estava entre os membros de mais alto escalão do Hezbollah mortos desde o início da guerra entre Israel e Hamas em Gaza, que levou o Hezbollah a organizar ataques transfronteiriços em apoio ao Hamas.

Os militares israelenses disseram, em um comunicado, que atacaram um centro de comando e controle do Hezbollah, matando Abdallah e três outros integrantes do movimento. Também classificou Abdallah como um dos principais comandantes do Hezbollah no sul do Líbano.

O Hezbollah reivindicou disparos contra bases militares, incluindo o Monte Meron, uma área que abriga uma estação de radar militar que fica a cerca de oito quilômetros ao sul da fronteira. O grupo libanês também afirmou ter atacado uma fábrica de armas pertencente à Plasan, fabricante de veículos blindados utilizados pelos militares israelenses.

Não houve relatos imediatos de vítimas dos ataques, de acordo com os militares israelenses. Em nota, o Exército informou que vários foguetes foram interceptados, e que outros atingiram o solo e iniciaram incêndios.

O Hezbollah e Israel trocam agressões através da fronteira a cerca de oito meses, com mais de 150 mil pessoas em ambos os lados da fronteira forçadas a fugir das suas casas. A intensidade dos ataques aumentou este mês, em meio a ameaças de autoridades israelenses sobre uma escalada contra o rival ao norte. Em um vídeo divulgado na terça-feira, o Exército de Israel mostrou o momento em que civis israelenses correm para abrigos enquanto o sistema de defesa antiaéreo do país intercepta foguetes.

Nesta quarta, os bombeiros israelenses estavam trabalhando para extinguir as chamas, uma semana depois de outro ataque com foguetes do Hezbollah ter desencadeado incêndios florestais que levaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a emitir uma ameaça de “ação muito intensa” ao longo da fronteira libanesa.

Os militares israelenses disseram que responderam na quarta-feira atacando várias bases de lançamento de foguetes na fronteira. A agência de notícias estatal do Líbano relatou pesados ataques aéreos e bombardeios israelenses em todo o sul do país.

Israel tem visado os comandantes do Hezbollah com o objetivo de empurrar o grupo para norte do rio Litani, no Líbano, na esperança de evitar ataques transfronteiriços e, eventualmente, permitir que os civis israelenses deslocados pelos combates regressem às suas casas. Alguns especialistas expressaram ceticismo sobre se os assassinatos seletivos poderão atingir este objetivo.

