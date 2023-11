Hezbollah não deve ''se aproveitar'' do conflito entre Israel e o Hamas, alertam os EUA

A- A+

Os Estados Unidos pediram, nesta sexta-feira (3) ao Hezbollah, que não "se aproveitasse" do conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas em Gaza, depois do líder das milícias xiitas libanesas ter dito que "todas as" estavam aberto no contexto atual.

"Nós e os nossos aliados temos sido claros: o Hezbollah e outros atores - estatais ou não estatais - não devem tentar se aproveitar do conflito em curso", disse aos jornalistas uma porta-voz não identificada do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

