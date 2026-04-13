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LÍBANO Hezbollah pede que governo do Líbano cancele conversas com autoridades israelenses nos EUA Será a primeira vez em décadas que enviados do Líbano e de Israel, que não mantêm relações diplomáticas, se encontrarão pessoalmente para conversas diretas

O Hezbollah não acatará nenhum acordo que possa resultar das negociações diretas entre Líbano e Israel nos Estados Unidos, já que se opõe às negociações firmemente, disse nesta segunda-feira um alto funcionário do movimento islâmico.

Wafiq Safa, um membro de alto escalão do conselho político do Hezbollah, falou na véspera das conversas esperadas em Washington entre os embaixadores libanês e israelense nos EUA. Será a primeira vez em décadas que enviados do Líbano e de Israel, que não mantêm relações diplomáticas, se encontrarão pessoalmente para conversas diretas.

"Quanto aos resultados desta negociação entre o Líbano e o inimigo israelense, não estamos interessados, nem preocupados com eles", disse Safa à Associated Press. "Não estamos vinculados ao que eles concordarem", acrescentou em uma rara entrevista à imprensa internacional. Ele falou ao lado de um cemitério enquanto um drone israelense sobrevoava o local.

Negociações históricas em um momento delicado

Autoridades libanesas buscam intermediar um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hezbollah nas negociações com os Estados Unidos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , por sua vez, afirmou que o objetivo é o desarmamento do Hezbollah e um possível acordo de paz entre o Líbano e Israel.

Shosh Bedrosian, porta-voz de Netanyahu, declarou na segunda-feira que não haverá cessar-fogo com o Hezbollah.

Em outra frente, nas negociações de paz entre os EUA e o Irã realizadas no último fim de semana no Paquistão, o Irã buscou incluir o Líbano em qualquer acordo de cessar-fogo com os EUA. Israel e os EUA insistiram que o Líbano não faria parte do acordo.

Horas depois de Teerã e Washington anunciarem uma trégua na semana passada, Israel lançou mais de 100 ataques em todo o Líbano, inclusive em áreas residenciais e comerciais densamente povoadas do centro de Beirute.

E embora as negociações entre os EUA e o Irã tenham sido interrompidas sem um acordo, Safa disse que o Hezbollah foi informado de que o Irã "conseguiu obter uma cessação dos ataques" em toda a região administrativa de Beirute, a capital do Líbano, incluindo os subúrbios do sul de Beirute - uma área com forte presença do Hezbollah conhecida como Dahiyeh.

Os ataques israelenses contra Beirute e seus subúrbios do sul cessaram desde quarta-feira, mas intensos combates continuam no sul do Líbano. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado



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