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Conflito Hezbollah reivindica ataque contra militares no norte de Israel Autoridades israelenses alertaram que suas tropas bombardearão os subúrbios do sul de Beirute caso o grupo apoiado pelo Irã dispare foguetes contra comunidades de seu país

O grupo libanês pró-Irã Hezbollah reivindicou, nesta quarta-feira (3), a autoria de um ataque contra militares no norte de Israel, coincidindo com o início de negociações diretas em Washington entre autoridades israelenses e libanesas.

"Em resposta à violação do cessar-fogo pelo exército inimigo israelense, nossos combatentes atacaram uma concentração de soldados do exército inimigo" no norte de Israel com uma saraivada de foguetes, afirmou o grupo islâmico em um comunicado.

As autoridades israelenses alertaram que suas tropas bombardearão os subúrbios do sul de Beirute caso o grupo apoiado pelo Irã dispare foguetes contra comunidades israelenses no norte, uma posição que, segundo elas, conta com o apoio de Washington.

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