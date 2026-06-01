Seg, 01 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda01/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
conflito

Hezbollah se nega a encerrar ataques contra Israel, diz fonte ligada ao grupo

Ministro israelense da Defesa, Israel Katz, declarou, nesta segunda, que não haveria "calma" em Beirute ou seus subúrbios

Reportar Erro
Ataques de Israel ao Líbano geram reações do Hezbollah Ataques de Israel ao Líbano geram reações do Hezbollah  - Foto: Kawnat Haju/AFP

O Hezbollah não vai parar de bombardear o norte de Israel, disse à AFP, nesta segunda-feira (1º), uma fonte próxima ao grupo libanês pró-iraniano, em resposta às ameaças de Israel de atacar o subúrbio sul de Beirute se a organização não pôr fim aos ataques.

Uma fonte próxima ao Hezbollah, que pediu o anonimato, assegurou que o grupo "não se comprometerá a parar de bombardear o norte" de Israel.

Leia também

• Auxiliares descartam contato de Lula e Trump após EUA classificar CV e PCC como terroristas

• Negociações Irã-EUA tropeçam, enquanto Israel avança no Líbano

• Israel ordena ataques no sul de Beirute; ONU prepara reunião de emergência

"Por que cessar estes ataques que prejudicam Israel enquanto segue bombardeando o Líbano?", questionou-se.

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, declarou, nesta segunda, que não haveria "calma" em Beirute ou seus subúrbios sem o cessar dos ataques do Hezbollah.

No domingo, um alto funcionário americano também informou que os Estados Unidos tinham proposto um plano segundo o qual "o Hezbollah devia pôr fim a todos os seus ataques contra Israel. Em troca, Israel se absteria de qualquer escalada em Beirute".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter