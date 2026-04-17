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Guerra no Oriente Médio

Hezbollah tem o 'dedo no gatilho' em caso de violação da trégua por Israel

Num comunicado, o grupo pró-iraniano afirma que, durante uma guerra de 45 dias, executou "2.184 operações militares" contra Israel e o Exército israelense em território libanês

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Hezbollah tem o 'dedo no gatilho' em caso de violação da trégua por IsraelHezbollah tem o 'dedo no gatilho' em caso de violação da trégua por Israel - Foto: Mahmoud Zayyat / AFP

O grupo libanês pró-iraniano Hezbollah afirmou nesta sexta-feira (17) que seus combatentes têm “o dedo no gatilho” caso Israel viole a trégua de 10 dias que entrou em vigor durante a noite.

Num comunicado, o Hezbollah afirma que, durante uma guerra de 45 dias, executou "2.184 operações militares" contra Israel e o Exército israelense em território libanês.

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“Os combatentes manterão o dedo no gatilho porque desconfiam da traição do inimigo”, acrescenta a nota.

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