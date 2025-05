Higiene, comportamento e corte de cabelo: Letônia emite alerta sobre espiões russos disfarçados

A- A+

O Serviço de Inteligência e Segurança da Defesa da Letônia (MIDD) emitiu um alerta de que espiões russos podem estar infiltrados entre os cidadãos letões, e ofereceu um guia para que eles possam ser identificados. Entre as principais características, estão falta de higiene, comportamento suspeito, aparência desleixada e corte de cabelo militar. Além disso, costumam carregar kits médicos, mapas ou rádios. A emissora pública da Letônia já havia divulgado, há dois anos, orientações semelhantes, após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Segundo informou a agência em seu relatório anual, essas características podem ajudar a identificar os espiões, mas não se recomenda que a população aja por conta própria. De acordo com o órgão, os agentes estão atrás de “infraestruturas críticas e instalações militares”, com o objetivo de realizar sabotagens, assassinatos direcionados ou incitar distúrbios.



O órgão afirmou ainda que os suspeitos podem atuar em grupos, disfarçados de trabalhadores humanitários ou vivendo em áreas remotas. De acordo com o Guardian, o MIDD acrescentou que, com o avanço das operações russas e o treinamento em disfarces, a detecção se tornou mais difícil.

— A experiência ucraniana mostra que os serviços especiais russos são capazes de se adaptar ao ambiente e às circunstâncias em que os grupos de reconhecimento e sabotagem são utilizados. Seus membros podem não corresponder visualmente ao perfil clássico de um sabotador — afirmou a agência.

Casos recentes reforçam o risco. Na quarta-feira, três cidadãos ucranianos foram presos sob suspeita de planejar atentados com bombas na Alemanha a mando do Estado russo. Ao The Guardian, Thomas Strobl, ministro do Interior do estado alemão de Baden-Württemberg — onde um dos três suspeitos foi capturado — comparou o plano a um “abalo tectônico”.

— Precisamos nos ajustar a novas situações de risco. Não estamos em guerra, mas também não estamos mais verdadeiramente em paz — afirmou o ministro.

Países membros da União Europeia e da OTAN mantêm estado de alerta diante da possibilidade de sabotagens russas, em meio a ataques cibernéticos, incêndios criminosos e danos a cabos submarinos atribuídos a Moscou — acusações negadas pelo Kremlin.

