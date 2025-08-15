Sex, 15 de Agosto

Hillary diz que até ela indicará Trump para Nobel da Paz se conseguir acordo com Putin

"Ele se encontrará com um adversário que quer a destruição da América e o fim de toda a aliança ocidental", disse

Hillary ClintonHillary Clinton - Foto: Gage Skidmore

A ex-secretária de Estado americana Hillary Clinton - que perdeu a eleição presidencial de 2016 para Donald Trump - disse que até ela indicará o republicano se ele conseguir um acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Trump.

"Se Donald Trump negociar o fim da guerra de Putin na Ucrânia sem que a Ucrânia tenha que ceder território, eu mesmo o indicarei para o Prêmio Nobel da Paz", disse a ex-primeira-dama americana no X nesta sexta-feira.

Trump já deveria saber que não se encontrará com um amigo dos Estados Unidos hoje, afirmou.

"Ele se encontrará com um adversário que quer a destruição da América e o fim de toda a aliança ocidental", disse.


 

