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MARROCOS Hino do Marrocos teve 'estreia' justamente em Copa do Mundo, em 1970, no México; conheça história Escritor Ali Squalli Houssaini venceu o concurso com versos que exaltam a liberdade após independência do país

Chegou o grande dia: neste sábado (13), às 19h, o Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, que sedia o evento junto com México e Canadá.

Para o povo marroquino, a relação com a competição é histórica: foi justamente a primeira participação do país no torneio, em 1970 (detalhe: tinha como sede também o México), que levou à criação de uma letra oficial para o seu hino, permitindo que atletas e torcedores passassem a cantá-lo nos gramados internacionais.

Mesmo com a conquista da soberania, em 1956, o país ainda não tinha versos para cantar. Isso acabou em 1970, na Copa do México. O rei Hassan II determinou que a melodia precisava de voz e encomendou um poema que se ajustasse ao ritmo militar.

O escritor Ali Squalli Houssaini venceu o concurso com uma composição que começa exaltando Marrocos como um “lugar onde nascem os livres” e a “alvorada de luzes”, versos que celebravam a liberdade recém-conquistada e o novo momento do país.

Mas a história do hino começou ainda no período colonial, sob o protetorado francês, estabelecido em 1912. A melodia original nasceu como uma marcha de saudação ao sultão, o líder tradicional do país. Anos mais tarde, em 1920, composição foi modernizada pelo militar francês Léo Morgan. A música viria a se tornar um dos símbolos do processo de independência.

Veja a letra do Hino dos Marrocos:

Raiz dos livres, Lugar onde nascem os livres, Alvorada das luzes, Fórum da glória e seu guardião. Que permaneças como seu fórum e seu guardião.

Viveste entre as pátrias Como símbolo da grandeza, Preenchendo todo jardim E lembrado por toda língua.

Com a alma, Com o corpo, Teu jovem se levantou E respondeu ao teu chamado.

Em minha boca e em meu sangue, Teu amor se acendeu como luz e fogo.

Vamos, irmãos! Rumo à grandeza, Fazendo o mundo testemunhar Que aqui vivemos Com o lema: Deus, Pátria, Rei.

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