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ESTUDO Hipersonia: dormir em excesso também faz mal e está associado ao envelhecimento mais rápido; entenda Pesquisa publicada na Nature diz que a duração do sono, insuficiente ou excessivo, são indicadores de uma saúde precária

Estudo feito a partir de uma análise de vários relógios biológicos em todo o corpo humano sugere que dormir poucas horas — ou muitas — pode acelerar o envelhecimento do cérebro, coração, pulmões e sistema imunológico, podendo ser associado a diversas doenças.

“Estudos anteriores já haviam demonstrado que o sono está fortemente ligado ao envelhecimento e à carga patológica do cérebro. Nosso estudo vai além e mostra que tanto a falta quanto o excesso de sono estão associados ao envelhecimento acelerado em praticamente todos os órgãos, corroborando a ideia de que o sono é fundamental para a manutenção da saúde orgânica dentro de uma rede coordenada entre cérebro e corpo, incluindo o equilíbrio metabólico e um sistema imunológico saudável”, disse o autor do estudo, Junhao Wen, professor assistente de radiologia da Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.

Os relógios biológicos estão se tornando cada vez mais populares para digitalizar quantos anos uma pessoa envelhece mais rápido ou mais devagar do que sua idade cronológica. Embora a maioria dos relógios biológicos meça o envelhecimento em todo o corpo, os órgãos envelhecem em ritmos diferentes.

Wen e sua equipe estão criando relógios biológicos para órgãos específicos do corpo, que podem fornecer informações mais específicas e personalizadas aos pacientes. Para isso, eles utilizaram dados coletados de meio milhão de participantes do Biobanco do Reino Unido e empregou aprendizado de máquina para determinar as características do envelhecimento de um órgão.

"No fígado, por exemplo, temos um relógio biológico do envelhecimento construído com dados de proteínas, um relógio biológico do envelhecimento com dados metabólicos e um relógio biológico do envelhecimento com dados de imagem", diz Wen. "Isso nos permite ver se o sono está distintamente associado a relógios biológicos do envelhecimento derivados de múltiplas camadas ômicas e moleculares”, explicou Wen.

O sono foi o caso de teste perfeito, já que é cada vez mais considerado um fator importante para a saúde. Ele avaliou a relação entre a duração do sono de uma pessoa (conforme relatado por cada participante do Biobanco) e suas idades biológicas, com base em 23 relógios biológicos de envelhecimento em 17 sistemas orgânicos.

Os resultados, publicados na revista Nature, mostraram um padrão coordenado em forma de U: na população do UK Biobank, tanto o sono curto (menos de 6 horas) quanto o sono longo (mais de 8 horas) foram associados a um envelhecimento mais rápido, enquanto o menor envelhecimento ocorreu em pessoas que relataram dormir entre 6,4 e 7,8 horas por dia.

Os pesquisadores afirmaram que isso não significa que a duração do sono por si só faça com que os órgãos envelheçam mais rápido ou mais devagar, mas que tanto o sono insuficiente quanto o excessivo podem ser indicadores de uma saúde geral mais precária.

Relação entre sono e doenças

Dentre os distúrbios relacionados ao cérebro, a privação de sono foi significativamente associada a episódios depressivos e transtornos de ansiedade, conforme observado em outros estudos sobre sono e saúde mental.

“O amplo padrão cérebro-corpo é importante porque nos mostra que a duração do sono é uma parte profundamente enraizada em toda a nossa fisiologia, com implicações de longo alcance em todo o corpo”, disse Wen.

Dormir pouco também foi associado à obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, doença cardíaca isquêmica e arritmias cardíacas. Dormir pouco ou muito foi associado à doença pulmonar obstrutiva crônica, asma e um conjunto de distúrbios digestivos, incluindo gastrite e doença do refluxo gastroesofágico.

Hipersonia

De acordo com o Instituto do Sono, dormir demais, ou seja, além das oito horas necessárias, é um distúrbio e tem até nome: hipersonia. Nessa condição, a pessoa dorme mais do que o necessário para se recuperar da fadiga diária.

Vale ressaltar, em primeiro lugar, que a quantidade de sono necessária depende da idade de cada pessoa. Recém-nascidos, por exemplo, precisam de 20 horas de sono, enquanto adolescentes precisam de sete a nove horas, e adultos, no máximo, de seis a oito horas.

"Uma interrupção do sono, seja por mais ou menos horas, afeta a função vital do sono em humanos", observa o Instituto.

A neurologista Celia García Malo afirma que o sono desempenha um papel vital para os humanos, devido a todas as funções ativadas no corpo durante esse período.

"Enquanto dormimos, ocorrem processos metabólicos e imunológicos essenciais para nos manter saudáveis", ressalta.

Dormir o suficiente ajuda as pessoas a recarregar as energias e a se recuperar do estresse do dia a dia. Embora o número de horas de sono necessárias varie de acordo com a idade e outros fatores, um adulto precisa, em média, de oito horas de sono profundo.

Paradoxalmente, quando você excede essa quantidade de sono, você cai em um sono leve, e não no sono consistente e restaurador de que seu corpo precisa. Portanto, dormir demais é tão prejudicial quanto dormir de menos.

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