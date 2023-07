Hipertensão na gravidez: conheça o quadro que levou ao parto prematuro de Claudia Raia

A- A+

Claudia Raia, de 56 anos, revelou na manhã desta terça (4), no programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, que precisou adiantar o parto de seu terceiro filho, Luca, por conta de um quadro de hipertensão gestacional. A atriz, que deu à luz no dia 11 de fevereiro deste ano, foi encaminhada ao hospital após passar mal, e foi orientada pela médica que a acompanhava a iniciar o parto, aos oito meses de gestação.

O contratempo enfrentado pela artista é mais grave e comum do que se pensa. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a hipertensão durante a gestação é a maior causa de morte materna no país, sendo responsável por 35% dos óbitos. Também chamada de pré-eclâmpsia, tende a se instalar a partir da 20ª semana, em especial no terceiro trimestre.

A doença está ligada diretamente ao desenvolvimento de eclampsia, quando combinada com a liberação de proteínas no sangue da mãe pelo feto. Esse quadro clínico, quando não tratado, pode provocar a morte da grávida.

Outro problema enfrentado por Claudia foi a insônia durante os três últimos meses da gravidez, que gerou ataques de pânico. Segundo ela, passava noites em claro sentindo pânico. O seu marido, Jarbas Homem de Mello, de 53 anos, a ajudou passar pelos momentos insones.

— Sabe aquela síndrome das pernas inquietas? Eu tinha, na verdade, nos braços. Uma coisa estranha que não tinha posição, não conseguia dormir no nosso quarto. A gente passava as noites em claro. Não é que eu dormia de dia e acordava de noite, eu não dormia. Por causa disso eu tinha pânico — revelou na entrevista.

Meses depois, ela relembra os momentos difíceis com gratidão por agora ter seu mais novo em seus braços:

— Na hora que ele nasceu, foi embora a hipertensão, o pânico, a insônia, tudo — conta.

