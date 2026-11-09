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Medicamento Hipertensão: Remédio aprovado nos EUA mantém a pressão baixa até dois anos depois da interrupção O baxdrostat age suprimindo o hormônio responsável pelo aumento da pressão arterial

Pacientes que tomaram baxdrostat, novo medicamento para hipertensão aprovado em maio nos Estados Unidos, mantiveram a pressão arterial em níveis normais por dois anos após a interrupção do tratamento. A conclusão é de um estudo publicado recentemente na revista científica New England Journal of Medicine.

De acordo com informações do The Guardian, o potencial efeito curativo do baxdrostat foi descoberto em um pequeno estudo que acompanhou 14 pacientes cuja hipertensão melhorou drasticamente durante um período de teste de três meses com o medicamento. Os voluntários continuaram tomando os comprimidos diariamente por seis a doze meses e depois interromperam o tratamento. Quando os médicos examinaram os pacientes até dois anos depois, a pressão arterial deles ainda estava mais baixa.

"É muito animador ver isso", disse o professor Morris Brown, especialista em hipertensão da Queen Mary University of London, que liderou o estudo, ao The Guardian. "Pouco menos de um quarto dos pacientes suspendeu todo o tratamento e apresentou pressão arterial completamente normal."

Apesar dos resultados, os pesquisadores são cautelosos em dizer que ainda é prematuro afirmar que alguns pacientes foram curados. Mas um ensaio clínico maior está em andamento para determinar isso.

"Se esse efeito for comum e muito persistente, a abordagem para diagnosticar e tratar esses pacientes provavelmente mudará drasticamente", disse Mason Freeman, professor de medicina da Universidade de Harvard, que participou do estudo, ao The Guardian.

De 5 a 10% dos casos de hipertensão são causados por pequenos nódulos ou tumores benignos nas glândulas suprarrenais, que as levam a produzir em excesso um hormônio chamado aldosterona. O excesso desse hormônio eleva a pressão arterial, sinalizando aos rins para reterem sal.

Nesses casos, o tratamento padrão é a remoção cirúrgica da glândula adrenal afetada, mas outros fatores podem contribuir para a hipertensão do paciente, o que significa que a cirurgia nem sempre é uma cura completa. O baxdrostat, da farmacêutica britânica Astrazeneca, é um inibidor da aldosterona sintase (IAS), ou seja, ele suprime o hormônio responsável pelo aumento da pressão arterial.

Nos EUA, o medicamento foi aprovado para pacientes com hipertensão não controlada por medicamentos existentes.

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