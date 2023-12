'Hipótese do macaco bêbado': por que gostamos tanto de cerveja e vinho? Entenda

A- A+

Qual foi o catalisador que impulsionou a humanidade em direção à agricultura? Esta é uma das grandes questões da antropologia. Nos anos 50, pensava-se que o pão era esse catalisador, mas um botânico americano chamado Jonathan Sauer desafiou essa suposição e propôs a cerveja. Até hoje, esse debate não está encerrado.

As evidências arqueológicas recentes indicam que os seres humanos já fabricavam cerveja há 13 mil anos, quando a agricultura ainda não havia sido introduzida. Também sabemos que as primeiras comunidades agrícolas estabelecidas em Israel, ao longo do Mar Negro e na China, já produziam vinho e cerveja. O que está claro é que sempre gostamos de bebidas fermentadas.

Na verdade, nossa história evolutiva com o álcool remonta ao tempo em que éramos macacos peludos. Vamos nos situar em uma floresta tropical exuberante, onde o clima é quente e úmido. Quando as frutas amadurecem, começa uma intensa competição para obter o valioso açúcar que elas contêm. Isso inclui animais frugívoros, mas também microorganismos. Especificamente, as leveduras desenvolveram uma estratégia para eliminar sua concorrência: por meio da fermentação, convertem o açúcar em etanol, que é prejudicial às bactérias.

Agora, imaginemos os pequenos macacos pulando de árvore em árvore em busca de alimento. Para eles, o etanol que emana da fruta madura é uma pista muito valiosa para encontrá-la. A seleção natural poderia ter atuado nos animais frugívoros para associar o álcool a uma recompensa nutritiva. Portanto, é provável que o álcool seja um componente comum na dieta de muitos primatas.

Essas ideias, propostas por Rober Dudley em um artigo publicado em 2000, são conhecidas como a "hipótese do macaco bêbado", que atualmente conta com bastante evidência. Sabemos que os primatas selvagens consomem frutas fermentadas e são muito sensíveis ao odor do etanol. Também foi demonstrado que os mamíferos frugívoros não identificam essa substância como tóxica, e existe uma correlação entre a quantidade de álcool que uma espécie consome e sua capacidade genética de metabolizá-lo.

Curiosamente, os seres humanos e outros grandes primatas estão mais bem adaptados à ingestão de álcool do que o restante. No metabolismo dessa substância, intervêm múltiplas vias, que geralmente começam com a ação da enzima álcool desidrogenase (ADH). Existem muitas versões dessa enzima, cada uma especializada em um tipo diferente de álcool. Uma delas é a ADH4, muito eficiente na metabolização do geraniol, um álcool produzido pelas plantas nas folhas, mas ineficiente com o etanol.

Há cerca de 10 milhões de anos, surgiu uma mutação na ADH4 que permitia oxidar o etanol cerca de quarenta vezes melhor do que antes. Isso ocorreu em um ancestral comum entre os humanos e os grandes primatas africanos. Na verdade, o gosto dos chimpanzés pelo álcool também é bem conhecido. Na Guiné, os habitantes colhem a seiva fermentada da palmeira. Eles perfuram as árvores e colocam recipientes de plástico que coletam a seiva que escorre durante a noite. Os chimpanzés aprenderam o truque e adoram beber a seiva dos recipientes, que contém 3% de álcool.

Esse comportamento é pouco natural, porque normalmente os chimpanzés não teriam acesso a essa seiva, mas mostra o quanto nossos parentes mais próximos também são propensos a beber álcool. Como esses chimpanzés pesam, em média, menos do que um humano, é possível que ocasionalmente eles fiquem embriagados.

Também existe algum outro primata com a mesma mutação, como o aie-aie, onde evoluiu de forma independente. Tanto ele quanto os loris lentos se alimentam de néctar de palmeira fermentado que contém uma concentração elevada de álcool, mas não mostram sinais de intoxicação. Um estudo publicado em 2016 demonstrou que ambas as espécies conseguem distinguir entre bebidas com diferentes teores alcoólicos e preferem as mais fortes.

Graças à mudança de um único aminoácido na ADH4, o aie-aie pode explorar recursos alimentares valiosos. Provavelmente, para nossos antepassados, isso também representou uma vantagem evolutiva em um ambiente e momento do passado.

Vamos voltar cerca de 24 milhões de anos no tempo, até o Mioceno inicial, a era de ouro da evolução dos primatas. Durante esse período, os primeiros símios surgiram no leste da África. Eles viviam nas árvores das florestas tropicais e se alimentavam principalmente de frutas. Rapidamente, eles se diversificaram e, há 17 milhões de anos, havia pelo menos 14 gêneros diferentes. Na mesma época, o nível do mar baixou devido ao resfriamento global, e muitas espécies de símios migraram da África para a Eurásia.

Para as espécies que ficaram na África, o clima ainda era quente e úmido o suficiente para ter frutas o ano todo, mas na Europa o frio era mais severo, e o habitat mudou para florestas caducifólias com pradarias abertas. A disponibilidade de frutas nos meses de inverno diminuiu, e os símios começaram a morrer de fome, como indicam os dentes encontrados dessa época.

Há cerca de 8 milhões de anos, não restavam mais espécies de símios na Europa. Algumas foram extintas e outras emigraram. Aquelas que foram para a Ásia deram origem ao linhagem dos orangotangos, e as que voltaram para a África precederam os gorilas, chimpanzés e humanos.

Esses símios que retornaram à África se adaptaram a passar mais tempo no chão, onde podiam encontrar frutas caídas das árvores e outros tipos de alimentos, como tubérculos e raízes. Além disso, encontraram uma África oriental muito diferente da que seus antecessores deixaram, pois a atividade vulcânica no Vale do Rift favoreceu uma transição para um habitat de savana, onde evoluíram nossos ancestrais bípedes.

Nesse período, ocorreu a mutação na ADH4. Por isso, compartilhamos a capacidade de metabolizar melhor o álcool com os chimpanzés e gorilas, mas não com os orangotangos. Isso ajudou em nossa sobrevivência, permitindo-nos ingerir frutas muito fermentadas que encontrávamos no chão sem nos intoxicarmos.

No entanto, o que foi uma vantagem há 10 milhões de anos não precisa ser agora, assim como acontece com o açúcar. A forte atração que sentimos pelo açúcar acabou se voltando contra nós, e nas sociedades atuais, onde podemos comer tanto quanto quisermos, doenças como diabetes e obesidade são abundantes.

Com o álcool, algo semelhante pode estar acontecendo. Doses controladas dessa substância, como as que encontraríamos em um ambiente natural, não precisam ser prejudiciais, mas agora temos ao nosso alcance bebidas com alto teor alcoólico. Segundo alguns cientistas, a maior capacidade de nossos antepassados para metabolizar e usar o etanol de frutas fermentadas há milhões de anos pode estar favorecendo as altas taxas de alcoolismo na atualidade.

Veja também

Venezuela Número de mortes violentas cai 25% na Venezuela em 2023, segundo ONG