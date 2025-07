História de Pernambuco: governo propõe ensino obrigatório da disciplina nas escolas estaduais

A- A+

A governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que vai propor o ensino obrigatório da História de Pernambuco nas escolas da rede pública estadual.

O anúncio foi feito durante solenidade de encerramento das comemorações do bicentenário da Confederação do Equador, nessa quarta-feira (2), no Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

De acordo com Raquel, o pedido de resolução para transformar a História de Pernambuco em uma disciplina obrigatória será encaminhado ao Conselho Estadual de Educação.

"Tenho plena convicção de que isso permitirá que nossas crianças e jovens tenham contato com a essência do nosso povo para crescer com os pés firmes na nossa história e o olhar voltado para um futuro melhor. Com isso, avançamos rumo a um Pernambuco mais próspero, justo e igualitário”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

O que foi a Confederação do Equador?

Movimento revolucionário de caráter republicano e separatista, a Confederação do Equador eclodiu em 1824, em Pernambuco, quando líderes liberais nordestinos, como Frei Caneca, se rebelaram contra o governo central do imperador Dom Pedro I.

Os líderes estavam insatisfeitos com a centralização do poder no Rio de Janeiro e com o autoritarismo do imperador. Eles defendiam a criação de um governo independente no Nordeste, baseado em princípios democráticos e federativos.

O movimento logo se espalhou pelo Nordeste, mas foi sufocado pelas tropas imperiais à base de uma repressão violenta, com prisões, execuções e o fim da revolta ainda no ano de 1824.

