EDUCAÇÃO História de Pernambuco passa a ser disciplina obrigatória para estudantes da rede estadual De acordo com a Secretaria de Educação, medida contempla estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio

O ano letivo de 2026 na rede estadual de ensino começa na próxima terça-feira (3) com uma novidade: a inserção da História de Pernambuco como disciplina obrigatória nas escolas.

A medida contempla estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, de acordo com a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE).

As instruções normativas que reorganizam as matrizes curriculares dos ensinos fundamental e médio foram publicadas no Diário Oficial do Estado nos dias 14 e 21 de janeiro, respectivamente.

A obrigatoriedade do ensino da História de Pernambuco será para estudantes de 342 escolas de ensino integral e regular que oferecem turmas dos anos finais do ensino fundamental. Já no ensino médio, a disciplina será vivenciada por alunos de 730 escolas de ensino médio regular, integral e técnico integrado.

A adição da disciplina nas matrizes curriculares foi proposta pelo governo de Pernambuco em julho de 2025, quando foi encaminhada ao Conselho Estadual de Educação no contexto das comemorações do Bicentenário da Confederação do Equador.

“Essa iniciativa representa um avanço na valorização da identidade histórica e cultural pernambucana no ambiente escolar. É uma garantia de que os estudantes da rede estadual terão acesso, desde o ensino fundamental até o ensino médio, a conteúdos que abordam a nossa história e valorizam a nossa riqueza e diversidade cultural”, destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

Além da obrigatoriedade do componente curricular História de Pernambuco, as novas matrizes curriculares para o ensino fundamental trazem para as escolas regulares as disciplinas de recomposição de língua portuguesa, recomposição de matemática, recomposição de ciências humanas e eletivas. Os componentes só eram vivenciados, anteriormente, nas escolas de ensino integral.

