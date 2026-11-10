História, cultura e ancestralidade do Olha! Recife percorrem festival neste sábado (14)
Projeto Olha! Recife terá passeios a pé, de catamarã e de ônibus, com roteiro Recife Afro como destaque
O Recife em história, patrimônio cultural e como cidade relacionada ao cinema permeiam a temática de mais uma edição do projeto Olha! Recife neste fim de semana, a partir desta quarta (11) até o sábado (14).
Com passeios a pé, de catamarã e de ônibus, o projeto fará, também, uma 'parada' no festival REC'n'Play - que ocupa as ruas do Bairro do Recife no mesmo período.
Precisamente no sábado (14), o passeio de ônibus leva os participantes ao Guia Recife Afro, com roteiro que vai passar por locais essenciais à história e à cultura afro da capital pernambucana - com saída do Marco Zero até o Sítio Pai Adão.
Interessados em participar da edição do projeto podem realizar a inscrição na plataforma Sympla - nos links específicos para cada roteiro.
Leia também
• Léo da Bodega participa de show de Murilo Gun no REC'n'Play
• REC'n'Play transforma Bairro do Recife em epicentro da inovação e tecnologia
• Rec'n'Play: Fabrício Carpinejar ministra palestra e fala sobre o livro "No Meu Tempo Eu Era Melhor"
O passeio do sábado culmina em uma oficina e apresentação de macaratu, em uma experiência imersiva que envolve ancestralidade, tradições e reforço da importância da contribuição dos negros na formação histórica da cidade.
PONTES E CINEMA
Com início nesta quarta-feira (11), a programação do Olha! Recife dá start com o passeio a pé "Eu vi o mundo e ele começava no Recife".
A referência, a partir da célebre frase do artista pernambucano Cícero Dias, leva os participantes ao percurso que passa por localidades historicamente pioneiras do Recife, a exemplo da primeira sinagoga das Américas e a primeira ponte do Brasil
No dia seguinte, no Olha! Recife no Rio - Catamarã, o público seguirá o roteiro "Recife e Suas Pontes", ocasião em que a perspectiva da cidade a partir das suas águas permite a contemplacão de paisagens, a exemplo do Parque de Esculturas Francisco Brennand e Rua da Aurora.
E na sexta-feira (13) o passeio a pé "Recife é coisa de cinema" vai levar os participantes a espaços do Bairro do Recife e da Ilha de Santo Antônio, cenários de producões cinematográficas utilizados nos filmes "Baile Perfumado" e "O Agente Secreto", entre outros.
GUIA RECIFE
A edição vai ser marcada também pelo relançamento do Guia Recife Afro, que passa a contar com uma versão física, distribuída em espaços de atendimento ao turista.
Vale ressaltar que a publicação segue em formato digital - com versões em português e inglês - no portal Visit Recife.
A iniciativa amplia o acesso às informações sobre os atrativos e as experiências relacionadas ao afroturismo, fortalecendo a valorização e a divulgação do segmento turístico.
PROGRAMAÇÃO
Quarta-feira, 11 de novembro, às 14h
Olha! Recife a Pé: "Eu Vi o Mundo e Ele Começava no Recife"
Saída: CAT da Praça do Arsenal
Inscrições neste link
Quinta-feira, 12 de novembro, às 10h
Olha! Recife no Rio: Catamarã
Saída: Marco Zero
Inscrições neste link
Sexta-feira, 13 de novembro, às 14h
Olha! Recife a Pé: Recife é Coisa de Cinema
Saída: CAT da Praça do Arsenal
Inscrições neste link
Sábado, 14 de novembro, das 14h às 17h
Olha! Recife de Ônibus: Guia Recife Afro
Saída: Marco Zero
Inscrições neste link
SERVIÇO
Projeto Olha! Recife - programação especial REC'n'Play
Quando: a partir desta quarta (11)
Gratuito - com inscrições (limitadas) via Sympla
Informações: @olhaorecife