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OLHA! RECUFE + REC'N'PLAY História, cultura e ancestralidade do Olha! Recife percorrem festival neste sábado (14) Projeto Olha! Recife terá passeios a pé, de catamarã e de ônibus, com roteiro Recife Afro como destaque

O Recife em história, patrimônio cultural e como cidade relacionada ao cinema permeiam a temática de mais uma edição do projeto Olha! Recife neste fim de semana, a partir desta quarta (11) até o sábado (14).

Com passeios a pé, de catamarã e de ônibus, o projeto fará, também, uma 'parada' no festival REC'n'Play - que ocupa as ruas do Bairro do Recife no mesmo período.



Precisamente no sábado (14), o passeio de ônibus leva os participantes ao Guia Recife Afro, com roteiro que vai passar por locais essenciais à história e à cultura afro da capital pernambucana - com saída do Marco Zero até o Sítio Pai Adão.



Interessados em participar da edição do projeto podem realizar a inscrição na plataforma Sympla - nos links específicos para cada roteiro.







O passeio do sábado culmina em uma oficina e apresentação de macaratu, em uma experiência imersiva que envolve ancestralidade, tradições e reforço da importância da contribuição dos negros na formação histórica da cidade.

PONTES E CINEMA

Com início nesta quarta-feira (11), a programação do Olha! Recife dá start com o passeio a pé "Eu vi o mundo e ele começava no Recife".



A referência, a partir da célebre frase do artista pernambucano Cícero Dias, leva os participantes ao percurso que passa por localidades historicamente pioneiras do Recife, a exemplo da primeira sinagoga das Américas e a primeira ponte do Brasil



No dia seguinte, no Olha! Recife no Rio - Catamarã, o público seguirá o roteiro "Recife e Suas Pontes", ocasião em que a perspectiva da cidade a partir das suas águas permite a contemplacão de paisagens, a exemplo do Parque de Esculturas Francisco Brennand e Rua da Aurora.



E na sexta-feira (13) o passeio a pé "Recife é coisa de cinema" vai levar os participantes a espaços do Bairro do Recife e da Ilha de Santo Antônio, cenários de producões cinematográficas utilizados nos filmes "Baile Perfumado" e "O Agente Secreto", entre outros.



GUIA RECIFE

A edição vai ser marcada também pelo relançamento do Guia Recife Afro, que passa a contar com uma versão física, distribuída em espaços de atendimento ao turista.



Vale ressaltar que a publicação segue em formato digital - com versões em português e inglês - no portal Visit Recife.



A iniciativa amplia o acesso às informações sobre os atrativos e as experiências relacionadas ao afroturismo, fortalecendo a valorização e a divulgação do segmento turístico.



PROGRAMAÇÃO



Quarta-feira, 11 de novembro, às 14h

Olha! Recife a Pé: "Eu Vi o Mundo e Ele Começava no Recife"

Saída: CAT da Praça do Arsenal

Inscrições neste link

Quinta-feira, 12 de novembro, às 10h

Olha! Recife no Rio: Catamarã

Saída: Marco Zero

Inscrições neste link

Sexta-feira, 13 de novembro, às 14h

Olha! Recife a Pé: Recife é Coisa de Cinema

Saída: CAT da Praça do Arsenal

Inscrições neste link

Sábado, 14 de novembro, das 14h às 17h

Olha! Recife de Ônibus: Guia Recife Afro

Saída: Marco Zero

Inscrições neste link

SERVIÇO

Projeto Olha! Recife - programação especial REC'n'Play

Quando: a partir desta quarta (11)

Gratuito - com inscrições (limitadas) via Sympla

Informações: @olhaorecife





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