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SAÚDE HIV: Fiocruz e MSD assinam acordo que pode levar à produção nacional de comprimido preventivo Medicamento ainda não foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso comercial

Um memorando foi assinado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a MSD Brasil, nesta terça-feira (28), que pode permitir a produção nacional de um comprimido mensal para prevenção do HIV. O medicamento, chamado alimatravir, está em desenvolvimento pela farmacêutica americana e ainda não foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso comercial.

De acordo com a MSD, o alimatravir é uma nova possibilidade de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de longa duração. O fármaco está atualmente em análise feita por estudos de fase 3. Seu principal diferencial é o uso oral (isto é, sendo engolido) e mensal.

Hoje, a rede pública já oferece uma modalidade de PrEP com comprimidos, que também reduzem o risco de infecção a quase zero, mas o fato de precisarem ser tomados todos os dias é um entrave para a adesão.

Um acordo de transferência de tecnologia poderá permitir que a Fiocruz já comece a produzir o medicamento no Brasil antes do período da patente chegar ao fim, o que leva anos. O principal benefício seria conseguir valores mais acessíveis para o remédio, especialmente no cenário de uma possível oferta no SUS.

"Este Memorando de Entendimentos com a Fiocruz representa um passo importante para avaliar caminhos que, no futuro, possam permitir que os benefícios de novas tecnologias de prevenção cheguem à população do Brasil e da América Latina, desde que os estudos clínicos de Fase 3 confirmem a segurança e a eficácia do alimatravir (MK-8527) e que o medicamento obtenha as aprovações regulatórias aplicáveis. Nosso objetivo é contribuir para ampliar as opções de prevenção e apoiar os esforços do Brasil no combate ao HIV", afirma Renan Ozyerli, VP e Diretor Geral da MSD Brasil.

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