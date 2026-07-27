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saúde HIV: novos casos caem 43% no mundo desde 2010, mas crescem no Brasil, alerta Unaids Esforços estão perdendo força pelo mundo, e objetivo de eliminar a Aids como problema de saúde pública até 2030 está cada vez mais longe

O número de novos casos de HIV caiu 42,9% no mundo desde 2010, mostram novos dados apresentados pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, nesta segunda-feira, durante a Conferência Internacional da AIDS (AIDS 2026), que ocorre no Rio de Janeiro.

A queda, no entanto, está distante do necessário para alcançar a meta de eliminar a síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) como uma ameaça de saúde pública até 2030. Além disso, na contramão global, o Brasil aparece entre os 21 países que viram o número de novas infecções aumentar em mais de 20% no mesmo período.

Pelo mundo, foram registrados 1,2 milhão de novos casos em 2025, uma redução significativa em relação aos 2,1 milhões notificados 15 anos antes. Porém, para estar no caminho de alcançar as metas estabelecidas para 2030 pela Unaids, era preciso ter sido registrado somente 200 mil novas infecções, um milhão a menos.

Ao todo, 41 milhões de pessoas no mundo viviam com HIV no ano passado. Hoje, o tratamento antirretroviral consegue manter o vírus sob controle, sem evoluir para a Aids, estágio mais avançado da infecção. Por isso, nem toda pessoa que vive com HIV desenvolve a Aids.

No Brasil, os números do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostram que foram notificados 39,2 mil novos casos de HIV em 2024, uma alta de 21,9% em relação ao registrado uma década antes. Em 2025, eram 29,4 mil infecções contabilizadas até setembro. Estima-se que quase 1,7 milhão de brasileiros vivem com HIV hoje.

Junto ao Brasil, os outros 20 países que viram o número de novas infecções subir de forma significativa foram: Afeganistão, Argélia, Armênia, Bangladesh, Congo, Costa Rica, Egito, Iêmen, Madagascar, Níger, Paquistão, Paraguai, Peru, Filipinas, Quirguistão, Senegal, Sri Lanka, Sudão, Tunísia e Venezuela.

Por outro lado, sete países alcançaram uma redução acima de 78% nos novos casos entre 2010 e 2025 e estão mais próximos de alcançar a meta da Unaids para 2030: Benim, Essuatíni, Quênia, Lesoto, Nepal, Ruanda e Zimbábue.

Em relação às mortes ligadas à Aids, o novo relatório da Unaids mostra que também houve avanço a nível global, porém novamente de forma insuficiente considerando as metas. Foram 570 mil óbitos no ano passado, 57% a menos que os 1,3 milhão de 2010. É o menor número em 30 anos, mas são 400 mil mortes a mais que o objetivo.

Outras melhorias observadas na resposta ao HIV/AidsA envolvem a cobertura de prevenção da transmissão vertical, que chegou a 87% das gestantes em 2025, contra 51% em 2010, e do tratamento antirretroviral entre as pessoas que vivem com HIV, que foi de 78% ano passado, contra apenas 24% observado 15 anos antes

Mas os esforços têm perdido força devido a "crises convergentes, incluindo a redução do financiamento externo, o elevado endividamento dos países mais afetados pelo HIV, o número crescente de crises humanitárias e de deslocamentos populacionais em todo o mundo, o surgimento de epidemias como o Ebola e os retrocessos nos direitos humanos e na igualdade de gênero, fatores que afetam os serviços relacionados ao HIV”.

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