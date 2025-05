A- A+

DOAÇÃO DE SANGUE HMA realiza nova campanha de doação de sangue a partir desta terça (27), em Paulista; saiba mais Parceria com Hemope busca reforçar estoques críticos de sangue; veja quem pode doar

O Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, realiza, em parceria com o Hemocentro de Pernambuco (Hemope), mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue nesta terça (27) e quarta-feira (28), no bloco administrativo da unidade.

Com o tema “Doar sangue: o jeito mais fácil de ser herói”, a ação acontece das 8h30 às 15h30, com intervalo para almoço.

“Teremos capacidade para atender até 120 doadores em cada dia de campanha. Estamos muito otimistas com a colaboração da população, uma vez que, ano passado, superamos a marca dos 200 doadores nos dois dias, contribuindo muito para a reposição dos estoques do Hemope”, destacou Débora Sampaio, gerente de Apoio Operacional da Agência Transfusional do HMA.

De acordo com o setor de Captação do Hemope, todos os tipos sanguíneos estão em situação crítica, agravada pelas chuvas dos últimos dias, que afastaram muitos doadores. A expectativa é que a campanha ajude a reverter esse cenário.

Quem pode doar?

A doação de sangue é rápida, segura e pode ajudar até quatro pessoas por bolsa coletada. Podem doar pessoas entre 18 e 60 anos, com mais de 50 kg e em bom estado de saúde.

Menores de idade a partir dos 16 anos podem doar acompanhados dos pais ou responsável legal, portando documento com foto. Maiores de 60 anos só podem doar se já forem cadastrados no Hemope.

Os intervalos entre as doações são: homens, a cada três meses (até quatro vezes ao ano); mulheres, a cada quatro meses (até três vezes ao ano); e pessoas com mais de 60 anos, a cada seis meses.

Para doar, é necessário não estar em jejum, ter feito uma refeição leve, não ter ingerido álcool nas últimas 12 horas, não apresentar sintomas gripais nos últimos 15 dias e portar documento oficial com foto. Crachás não são aceitos.

Serviços:

Campanha de Doação de Sangue do HMA

Quando: 27 e 28 de maio (terça e quarta-feiras)

Onde: Hospital Miguel Arraes (Bloco Administrativo) – Estrada da Fazendinha, sn – Jaguaribe/ Paulista

Horário: 8h30 às 11h30/13h às 15h30.

