Carnaval 'Hoje a Mangueira Entra' já tem data de prévia confirmada O baile, marcado para o dia 13 de janeiro, contará com o lançamento do novo álbum da Banda Eddie: "Carnaval Chanson"

Que os foliões estão ansiosos para o Carnaval, todos nós já sabemos. Mas enquanto fevereiro não chega, as prévias vão dando o tom da animação e esquentando o clima para as folias de momo.

O bloco "Hoje a Mangueira Entra" também já entrou no passo e confirmou sua prévia para o dia 13 de janeiro, no Clube Atlântico, em Olinda. Mantendo a tradição, a festa vai contar com o já conhecido bingo e cenário em verde e rosa. Nesta edição, o economista e líder político, Pedro Mendes, será o homenageado.

“Além de seus notáveis feitos como economista e líder político, como vereador e secretário, foi um fervoroso folião Mangueirense e um entusiasta inigualável do bloco. Sua paixão pela cultura carnavalesca e seu compromisso com as tradições do bloco o tornaram uma figura emblemática e querida dentro da nossa história”, ressalta Malu Melcop, produtora da festa.

A programação conta com artistas pernambucanos como DJ Mau Lopes, Samba Verde e Rosa com Cris Galvão e o Nosso Samba é Assim, além da Banda Eddie, com o lançamento do álbum “Carnaval Chanson”, com participação da Orquestra de Frevo e Isaar.

Prévia do 'Hoje a Mangueira Entra

Sábado 13/01/2024

A partir das 17h

Clube Atlântico de Olinda, Olinda - PE

Ingressos no Sympla

