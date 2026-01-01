A- A+

ANO NOVO Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de janeiro de 2026 Início da vacinação contra covid-19 no país completa 5 anos neste mês

Novo dia, novo mês, novo ano. Janeiro de 2026 chega com uma série de datas comemorativas e um feriado nacional. Hoje (1º), início do ano, é o Dia da Confraternização Universal. Data de reflexão e de começo de um novo ciclo, a data dialoga com valores de paz e solidariedade, muito associados às celebrações de Ano Novo.

No Brasil, rituais como o uso de roupas brancas, oferendas ao mar e pedidos de renovação têm forte influência de religiões de matriz africana — como a umbanda e o candomblé —, além de elementos cristãos e populares.

O primeiro dia do ano também é o marco de aniversários e campanhas. Hoje se inicia o chamado Janeiro Branco. A campanha existe desde 2014 e é dedicada à conscientização sobre a saúde mental, estimulando o bem-estar emocional e alertando para a importância dos cuidados psicológicos.

Hoje também completam-se 10 anos da entrada em vigor definitiva e obrigatória do Acordo Ortográfico em países lusófonos (como o Brasil). A vigência ocorreu após um longo período de transição, uma vez que o Acordo Ortográfico foi firmado em 1990.

O 1º de janeiro também é marcado pelo centenário do nascimento da atriz gaúcha de ascendência italiana, Maria Della Costa. Ícone do teatro brasileiro, a artista faleceu em 2015.

Datas comemorativas

O mês também tem uma série de datas comemorativas. As celebrações de final do ano se encerram, de acordo com a tradição cristã, em 6 de janeiro. Nesta data, o Dia de Reis celebra a visita dos três reis magos ao menino Jesus. De origem portuguesa, essas celebrações foram incorporadas à cultura brasileira e seguem vivas em diferentes regiões do país.

Ainda no campo religioso, janeiro tem duas datas relacionadas à reflexão sobre tolerância. No dia 7 de janeiro, é celebrado o Dia da Liberdade de Culto, uma data que ressalta o direito fundamental à prática religiosa livre no país. Já no dia 21, há o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.

Outras datas

No dia 12 de janeiro, a morte de uma das maiores escritoras de romances policiais de todos os tempos, Agatha Christie, completa 50 anos.

Para fechar as datas do mês, temos um marco histórico recente na saúde. Em 17 de janeiro, o início oficial da campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil completa 5 anos. O episódio marcou o início de uma virada contra a pandemia e representa milhões de vidas salvas do vírus que vitimou mais de 700 mil pessoas no país.

