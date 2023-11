Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de novembro de 2023

A- A+

Novembro de 2023 é um mês rico quando falamos em feriados, são dois nacionais e uma data que é feriado em diversas cidades do Brasil. Os feriados caem no dias 2 e 15 de novembro.

O dia de 2 novembro é o Dia de Finados. Trata-se de um momento de lembrar e homenagear os entes queridos que já se foram, uma data de reflexão e saudade. Já no dia 15, os brasileiros celebram o Dia da Proclamação da República. Este feriado é uma homenagem ao 15/11/1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca assinou o Decreto 1, marcando o fim da monarquia e o início da república no Brasil. Em 2016, o Na Trilha da História falou sobre “bastidores” do evento histórico.

Em muitas cidades do Brasil (como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre), também será feriado no dia 20 de novembro. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é um feriado que tem como objetivo destacar a memória de Zumbi dos Palmares e a história do povo negro no nosso país. Instituído pela Lei Nº 12.519 em 2011, este dia destaca a importância da cultura afro-brasileira e da luta contra o racismo. Em 2017, o Momento Três falou sobre a data.

O dia 5 de novembro é, sem dúvida, uma data especial. Neste dia, são celebrados o Dia da Cultura e da Ciência (data que destaca a importância desses campos para o desenvolvimento nacional) e o Dia Nacional da Língua Portuguesa (data que reconhece a relevância da língua portuguesa como parte essencial da identidade brasileira).

Artistas e futebolistas

Em 7 de novembro, celebramos os 120 anos de nascimento de Ary Barroso, um compositor mineiro que deixou um legado musical inestimável. Conhecido por suas composições icônicas, incluindo "Aquarela do Brasil", que se tornou um hino não oficial do país, ele foi tema de uma matéria especial publicada na Radioagência Nacional e Rádio MEC em 2022.

No dia 26 de novembro, a morte de Sebastião Bernardes de Souza Prata, mais conhecido como Grande Otelo, completa 30 anos. Versátil como comediante, cantor, produtor e compositor, ele escreveu uma página marcante na história da cultura do Brasil e foi tema do Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, em 2015.

No campo do futebol (ou dentro das quatro linhas, se preferir), temos duas figuras marcantes que são relembradas em novembro de 2023. No dia 9 de novembro, o ex-jogador de futebol e treinador gaúcho Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, completa 75 anos de vida. Técnico em atividade, ele foi o comandante da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial em 2002.

Em 27 de novembro, a morte de Nilton Santos, considerado por muitos o maior lateral-esquerdo de todos os tempos no futebol, completa 10 anos.

Confira a lista mensal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

Novembro de 2023

1

Início da visita da rainha Elizabeth II do Reino Unido ao Brasil (55 anos)

Dia Mundial Vegano - comemoração internacional que tem sido festejada desde 1994 e que foi instituída durante a celebração do 50º aniversário da Sociedade Vegana do Reino Unido

2

Morte da cantora e compositora fluminense Jovelina Pérola Negra (25 anos)

Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas - data reconhecida pela ONU

Dia de Finados - comemoração de seguidores da Igreja Católica Apostólica Romana e Cristãos de outras tradições, que também é conhecida como "Dia dos Mortos" e "dia dos fiéis defuntos"; é celebrada com feriado no Brasil de acordo com a Lei Nº 10.607 de 19 de dezembro de 2002

3

Dia Internacional da Reserva da Biosfera - comemoração instituída pela UNESCO para ser festejada no mês do aniversário do lançamento do programa Homem e a Biosfera, que veio a público entre 9 e 19 de novembro de 1971, e que está relacionado com a Rede Mundial de Reservas da Biosfera

4

Morte da escritora cearense Rachel de Queiroz (20 anos)

Barack Obama é eleito como o 44° presidente dos Estados Unidos (15 anos)

Dia das Favelas - oficializado por Minas Gerais através da LEI 20808, de 26/07/2013, faz referência à primeira vez que a palavra “favela” foi utilizada oficialmente, em 04 de novembro de 1897, para denominar uma ocupação popular no Morro da Providência, no Rio de Janeiro

5

Morte do cineasta mineiro Humberto Mauro (40 anos) - foi um dos pioneiros do cinema brasileiro

Dia da Cultura e da Ciência - comemoração do Brasil, que foi criada pela Lei Nº 5.579 de 19 de maio de 1970, e que também é conhecida como "Dia Nacional da Ciência e Cultura Brasileira"

Dia Nacional da Língua Portuguesa - comemoração que foi estabelecida pela Lei Nº 11.310 de 12 de junho de 2006

Dia Mundial da Conscientização sobre Tsunamis - data reconhecida pela ONU

Dia Nacional do Design - comemoração instituída pelo Decreto de 19 de outubro de 1998, em homenagem a um defensor do design no Brasil, o advogado, artista plástico, designer e planejador brasileiro Aloísio Magalhães

6

Morte do compositor russo Piotr Ilich Tchaikovsky (130 anos)

Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado - comemoração instituída pela ONU na Resolução 56/4 de 5 de novembro de 2001

7

Nascimento do compositor mineiro Ary Barroso (120 anos)

Nascimento do filósofo e escritor argelino Albert Camus (110 anos) - Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957

Início da Revolução Praieira em Olinda, Pernambuco (175 anos)

Assinatura do decreto que permite às emissoras de rádio no Brasil que operam na faixa AM migrarem para a faixa FM (10 anos)

8

George Bush é eleito como o 41º presidente dos Estados Unidos (35 anos)

Dia Mundial do Radiologista - comemoração internacional, que atualmente está oficializada como "Dia Nacional do Médico Radiologista" no Brasil; tem por fim marcar a data da Descoberta dos RAIOS X, que foi feita em 8 de novembro de 1895 pelo cientista alemão, Wilhelm Conrad Röntgen

Dia Mundial do Urbanismo - comemoração internacional, que mais tarde foi oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Urbanismo"; criada no "Congresso de Besançon" de 1935 na França

9

Morte do estilista paraense Dener Pamplona de Abreu (45 anos) - pioneiro da moda no Brasil, foi estilista da primeira-dama Maria Teresa Goulart

Morte do cantor e compositor mineiro Altemar Dutra (40 anos) - sucesso em toda a América Latina, interpretando obras como "Sentimental Demais", "O Trovador", "Brigas" e "Que Queres Tu de Mim", boa parte de autoria da dupla Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Foi aclamado como o "rei do bolero" no Brasil.

Nascimento do ex-jogador de futebol e atual treinador gaúcho Luiz Felipe Scolari (75 anos)

10

Morte do padre, professor, político e regente paulista Diogo Antônio Feijó (180 anos) - foi regente do Império Brasileiro entre 1835 e 1837

Nascimento do sacerdote alemão Martinho Lutero (540 anos) - principal personagem da Reforma Protestante realizada na Europa no século XVI

Morte da cantora sul-africana Zenzile Miriam Makeba (15 anos) - conhecida como "Mama Africa" e grande ativista pelos direitos humanos e contra o apartheid na sua terra natal

É lançada no Rio de Janeiro a revista semanal ilustrada O Cruzeiro (95 anos)

Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento - comemoração instituída em 2001 pela UNESCO, que é celebrada no Brasil, com a realização anual de um Concurso de Trabalhos Escritos e de Desenhos, para estudantes, além de atividades voltadas para autoridades, pesquisadores, cientistas, professores e demais interessados

11

Nascimento da cantora norte-americana Ernestine Anderson (95 anos)

Assinado armistício, com rendição da Alemanha, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial (105 anos)

12

Morte do cantor e compositor fluminense Délcio Carvalho (10 anos)

Dia Mundial do Hip Hop - comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu ocorrida em 12 de novembro de 1973 no bairro novaiorquino do Bronx nos Estados Unidos da América, que é tida como a 1ª Organização a oficialmente incluir o Hip Hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos

13

Dia Mundial da Gentileza - celebrado na Austrália, Brasil, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Itália, Índia, Japão, Nigéria e Reino Unido, entre outros, para marcar a data da abertura da "1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade" ocorrida na cidade japonesa de Tóquio em 1998, e do aniversário do Movimento Mundial da Gentileza , que surgiu em 1996 num pequeno encontro no Japão

14

Nascimento do Rei Charles III, do Reino Unido (75 anos)

Nascimento da atriz paulista Cleyde Yáconis (100 anos)

Dia do Bandeirante

Dia Mundial do Diabetes - o dia foi escolhido por marcar o aniversário de Frederick Banting que, junto com Charles Best, concebeu a ideia que levou à descoberta da insulina em 1921

15

Comissão de Anistia do Ministério da Justiça concede anistia política ao presidente João Goulart (15 anos) - o único presidente constitucional a morrer em exílio após ser deposto pelo golpe de 1964

Líder árabe Yasser Arafat, no exílio, proclama o Estado da Palestina (35 anos)

Dia da Proclamação da República - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 662 de 6 de abril de 1949, ratificada pela Lei Nº 10.607 de 19 de dezembro de 2002, para marcar a data da promulgação do Decreto 1 de 15 de novembro de 1889, que foi assinado pelo então Marechal Deodoro da Fonseca

Dia Nacional da Umbanda - comemoração instituída pela Lei Nº 12.644 de 16 de maio de 2012, e que inicialmente foi instituída pelo Conselho Nacional Deliberativo da Umbanda; tem por fim marcar a data da 1ª manifestação do "Caboclo das Sete Encruzilhadas", que se incorporou em 15 de novembro de 1908 no então jovem médium brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes

16

Morte da escritora mineira Janete Clair (40 anos)

Morte do sambista, cantor e compositor fluminense Antônio Candeia Filho, o Candeia (45 anos)

Ocorre a Primeira manifestação do "Caboclo das Sete Encruzilhadas", uma entidade espiritual que fundou a Umbanda, dando origem à religião (115 anos - existe polêmica em relação ao dia exato)

Dia Internacional da Filosofia - comemoração móvel (3ª quinta-feira de novembro) instituída desde 2002 pela UNESCO

Dia Internacional para a Tolerância - comemoração internacional que foi instituída pela ONU na sua resolução A RES / 51/95 de 12 de dezembro de 1996; tem por fim marcar a data da constituição da UNESCO , que se deu em 16 de novembro de 1945, e a data da proclamação da "Declaração de Princípios Sobre a Tolerância", que foi assinada por 185 países na cidade de Paris com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos vizinhos

Dia Internacional do Patrimônio Mundial - comemoração internacional, que tem sido promovida pela UNESCO; tem por fim marcar a data da adoção da Convenção de Paris, a partir da qual foram assentadas as bases da proteção do patrimônio cultural e natural da humanidade

Dia Nacional da Amazônia Azul - comemoração no Brasil, que foi instituída pela Lei Nº 13.187 de 11 de novembro de 2015.; tem por fim marcar a data da entrada em vigor da "Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", que consagra os conceitos de Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental, viabilizando a delimitação dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, os quais totalizarão aproximadamente 4,5 milhões de km² área que a Marinha do Brasil convencionou chamar de Amazônia Azul

17

O Exército Zapatista de Libertação Nacional é fundado no México (40 anos)

É assinado o Tratado de Petrópolis, que incorporou o Acre ao território brasileiro (120 anos)

18

Nascimento do escritor e quadrinista britânico Alan Moore (70 anos) - conhecido por suas histórias em quadrinhos, incluindo obras adaptadas para o cinema como Watchmen, V de Vingança e Do Inferno

Líder estadunidense Jim Jones comanda o Massacre de Jonestown, na Guiana Inglesa (45 anos) - maior suicídio coletivo da História onde 909 pessoas morreram

Aniversário da personagem estadunidense Mickey Mouse (95 anos) - data em que surge pela primeira vez em filme sonoro, sendo protagonista da animação Steamboat Willie

Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito - comemoração móvel (3º domingo de novembro) reconhecida pela ONU

Dia Nacional do Conselheiro Tutelar - comemoração instituída pela Lei Nº 11.622 de 19 de dezembro de 2007; tem por fim, marcar a data do 1º Congresso Nacional de Conselheiros Tutelares do Brasil

19

Dia Mundial do Banheiro - Data ratificada pela Assembléia Geral da ONU para uma discussão aberta e séria sobre os problemas sanitários no mundo

Dia Nacional do Cordelista - marca a data de nascimento de Leandro Gomes de Barros, poeta de literatura de cordel

20

Dia Universal das Crianças - comemoração internacional, que foi inicialmente recomendada pela 9ª Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/836 de 14 de dezembro de 1954; tem por fim, marcar a data da aprovação da "Declaração dos Direitos das Crianças"

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei Nº 12.519 de 10 de novembro de 2011

Dia da Industrialização da África - comemoração internacional, que foi instituída pela ONU na sua resolução A/RES/44/237 de 22 de dezembro de 1989

21

Nascimento do artista plástico belga René Magritte (125 anos) - foi um dos principais representantes do Surrealismo, ao lado de Salvador Dali e Max Ernst

Nascimento do cantor e ator paulista Fábio Corrêa Ayrosa Galvão, o Fábio Júnior (70 anos)

Dia Mundial da Televisão

22

Nascimento do líder religioso japonês Masaharu Taniguchi (130 anos) - foi fundador do movimento filosófico Seicho-No-Ie

Criação do Conselho Superior de Censura no Brasil (55 anos) - baseado no modelo estadunidense de 1939

Publicação do Decreto que manda executar provisoriamente o projeto de lei da Assembleia Constituinte sobre Liberdade de Imprensa no Brasil imperial (200 anos)

John F. Kennedy é assassinato em Dallas, EUA (60 anos)

Dia Internacional do Músico - comemoração internacional, que está oficializada no Brasil como "Dia da Música", em louvor à Santa Cecília, que, desde o século XV, é considerada padroeira da música sacra e, consequentemente, também Padroeira dos músicos, conhecida por ter cantado para Deus quando ela estava morrendo

23

Nascimento do artista plástico e carnavalesco maranhense João Clemente Jorge Trinta, o Joãosinho Trinta (90 anos)

Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil

25

Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres - comemoração internacional que está ratificada pela ONU na sua Resolução A/RES 54/134 de 17 de dezembro de 1999

Dia Nacional da Baiana de Acarajé - comemoração criada pela Lei Nº 12.206 de 19 de janeiro de 2010, pela qual se tornou nacional uma celebração inicialmente apenas da capital do Estado brasileiro da Bahia

26

Nascimento do cineasta e roteirista fluminense Walter Lima Júnior (85 anos)

Morte do compositor de música erudita e arranjador fluminense César Guerra-Peixe (30 anos)

Morte do ator, comediante, cantor, produtor e compositor mineiro Sebastião Bernardes de Souza Prata ou Sebastião Bernardo da Costa, o Grande Otelo (30 anos)

Atentados terroristas atingem a cidade de Bombaim, na Índia (15 anos) - causando a morte de pelo menos 125 pessoas e ferindo centenas

27

Morte do jogador de futebol fluminense Nílton Santos (10 anos) - em 2000, foi eleito pela FIFA como o melhor lateral-esquerdo de todos os tempos

Morte do empresário e político alagoano Teotônio Vilela (40 anos) - foi presidente da comissão de anistia, recebeu título de Cidadão Paulistano e o plenário da Câmara Municipal do RJ leva seu nome

Ocorre a manifestação pelas Diretas Já, na Praça Chales Miller, em São Paulo (40 anos)

28

Nascimento do antropólogo, sociólogo e humanista belga Claude Lévi-Strauss (115 anos) - considerado o fundador da antropologia estruturalista, em meados da década de 1950, e um dos grandes intelectuais do século XX

Realização da Conferência de Teerã no Irã (80 anos) - o Presidente dos Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, o Primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o líder soviético Joseph Stalin encontram-se para discutir estratégia de guerra

29

Nascimento do físico austríaco Christian Doppler (220 anos) - famoso por descobrir o chamado efeito Doppler

Nascimento do ator paulista Francisco Cuoco (90 anos)

É estabelecida pelo presidente dos Estados Unidos da América, Lyndon B. Johnson, a Comissão Warren para investigar o assassinato do presidente John F. Kennedy (60 anos)

Governos do Brasil e Argentina assinam o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento (35 anos) - o tratado estipula um prazo para a criação de uma área de livre comércio entre os dois países

O Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino - comemoração internacional instituída pela ONU; tem por fim marcar a data da aprovação da resolução Nº 181 de 29 de novembro de 1947 na 2ª sessão da Assembleia Geral da própria ONU, que então versava sobre a partilha da Palestina, e que possibilitou a criação do Estado de Israel

30

Morte do saxofonista, clarinetista, arranjador e compositor mineiro José Ferreira Godinho Filho, o Casé (45 anos)

Nascimento do cartunista e ativista fluminense Carlos Latuff (55 anos) - referência internacional em charge, ativista, já produziu para o movimento zapatista e foi reconhecido pela sua atuação referente às causas palestinas

Um ciclone atinge Bangladesh, ao leste da Índia, e deixa cerca de dois mil mortos (35 anos)

