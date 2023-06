Hoje é Dia: veja datas comemorativas e feriados de junho de 2023

A- A+

Seja por motivos religiosos ou em busca de um descanso do trabalho, o mês de junho é bastante esperado por causa da celebração de Corpus Christi. Em 2023, a data católica cai no dia 8 e, apesar de não ser feriado oficial, o ponto facultativo tem bastante adesão nacional.

Além dessa e de outras datas religiosas, o mês junho traz no calendário dezenas de dias mundiais ou nacionais para serem lembrados. Destacam-se o Dia Mundial do Meio Ambiente (05) e alguns eventos relacionados como o Dia Mundial dos Oceanos (08/06) e o Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação (17/06). No Brasil, o dia 1º abre a Semana Nacional do Meio Ambiente, quando se realiza uma série de eventos no país sobre o tema.

No dia 21 de junho, ocorre o Solstício de Inverno no Hemisfério Sul, também conhecido como o “dia mais curto do ano”. O frio e a escassez de chuvas costumam ser companheiros da chegada do inverno, aumentando as preocupações com doenças respiratórias.

Na saúde, há o Dia Mundial do Doador de Sangue (14/06). E na luta por direitos humanos, celebra-se o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil (12/06) e o Dia Mundial dos Refugiados.

Entre as datas históricas de destaque, completam-se 60 anos desde que, em 16 junho de 1963, a cosmonauta soviética Valentina Vladimírovna Tereshkova concretizou o feito de se tornar a primeira mulher a viajar ao espaço. Nessa mesma data, morria o compositor carioca Lamartine Babo. Foi dele a autoria de célebres hinos nacionais, como o Hino do Botafogo, Vasco da Gama, do Fluminense, Flamengo, além de ter criado catálogo rico de músicas populares.

Recentemente, o Reino Unido teve a coroação de um novo rei, Charles III, o mais velho monarca a receber a coroa. Mas o começo de junho redireciona os holofotes para os 70 anos da coroação da mãe de Charles, a Rainha Elizabeth II, que recebeu a coroa aos 27 anos, em 2 de junho 1953.

Junho de 2023

1

Nascimento do compositor e violonista baiano Nicanor Teixeira (95 anos)

Primeira publicação do jornal Correio Braziliense (215 anos)

Dia Internacional do Leite - criado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para reconhecer a importância do leite como alimento global

Início da Semana Nacional do Meio Ambiente

2

Coroação da Rainha Elizabeth II (70 anos)

Dia Internacional da Prostituta - comemorado para marcar a data de 2 de junho de 1975, em que cerca de 150 trabalhadoras sexuais entraram para a história ao ocuparem a Igreja de São Nizier na cidade francesa de Lyón, exigindo que o trabalho prestado por elas fosse considerado tão útil à França como outro ofício qualquer

Primeira irradiação do Programa Acontece Cada Uma, na Rádio Nacional (74 anos)

3

Morte do saxofonista, arranjador e compositor João Theodoro Meirelles, o J. T. Meirelles (15 anos) - um dos principais nomes do estilo samba-jazz, fusão dos gêneros musicais samba e jazz, que surgiu no Brasil na década de 1960

4

Nascimento do compositor fluminense Arlindo Marques Junior (55 anos)

Nascimento do empresário paulista Antônio Ermírio de Moraes (95 anos) - presidente do grupo Votorantim

Morte do escritor e aventureiro veneziano Giacomo Casanova (225 anos)

Nascimento do líder cangaceiro pernambucano Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião (125 anos)

Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão - comemoração instituída pela ONU na sua Resolução E-08/07 de 19 de agosto de 1982, que conta com o apoio da UNICEF

5

Nascimento do poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca (125 anos)

Nascimento do economista britânico John Maynard Keynes (140 anos) - suas ideias mudaram fundamentalmente a teoria e prática da macroeconomia, bem como as políticas econômicas instituídas pelos governos

Nascimento do general mexicano José Doroteo Arango, o Pancho Villa (145 anos) - foi um dos mais conhecidos generais e comandantes da Revolução Mexicana

Nascimento do cantor, compositor e ator mineiro Ivo José Curi, o Ivon Curi (95 anos)

Dia Mundial do Meio Ambiente - comemoração internacional, que foi instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral da ONU na Resolução Nº 2994 de 15 de dezembro de 1972

Início da transmissão, na Rádio Nacional, de "Em busca da felicidade" (82 anos) - primeira novela radiofônica veiculada no país. Em 2018, O roteiro recebeu a certificação da UNESCO, pelo Programa Memória do Mundo

6

Morte do político estadunidense Robert Francis Kennedy, o Bobby Kennedy (55 anos) - o senador foi assassinado em um hotel em Los Angeles

Fundação do Museu Nacional (205 anos) - mais antiga instituição científica do Brasil e o maior museu de história natural e antropológica da América Latina; foi criado por Dom João VI e, inicialmente, foi sediado no Campo de Sant'Anna com o nome de Museu Real; foi incorporado à Universidade do Brasil em 1946 e integra atualmente a estrutura acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro

7

Nascimento do cantor estadunidense Prince Rogers Nelson, o Prince (65 anos)

Dia Nacional da Liberdade de Imprensa

8

Dia Mundial dos Oceanos - comemoração estabelecida em 1992 durante a "Eco92" ou "Cimeira da Terra" ou "Conferência do Rio" sobre Meio Ambiente, com o fim de enfatizar a importância de todos os produtos fornecidos pelo Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Antártico, Oceano Índico e Oceano Ártico

9

Morte do imperador romano Nero Cláudio César Augusto Germânico, o Nero (1955 anos)

Dia Nacional de Anchieta - comemorado por brasileiros, conforme decreto Nº 55.588 de 18 de janeiro de 1965 e Lei Nº 5.196 de 24 de dezembro de 1966, que deverá ser celebrado nas escolas primárias e médias do Brasil com palestras alusivas à vida e à obra de Anchieta

Dia Internacional dos Arquivos - comemorado para marcar a data da criação do Conselho Internacional dos Arquivos, que foi instituído pela UNESCO em 9 de junho de 1948, quando se aproveita a data da celebração para se promover o valor das instituições de arquivos no serviço da pesquisa, da cultura, da memória, e da transparência

10

Ocorre o lançamento à Marte do robô geológico Spirit (20 anos)

Inicia-se a Copa do Mundo FIFA, na França (25 anos)

Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos - comemorado para marcar aquela que é tradicionalmente tida como a data da fundação do grupo de Auto-ajuda de homens e mulheres que partilham entre si sua dependência das bebidas alcoólicas, ocorrida na cidade estadunidense de Akron OH-EUA em 10 de junho de 1935

12

Morte do arquiteto paulista Francisco de Paula Ramos de Azevedo (95 anos) - projetou, entre outras obras, o Teatro Municipal de São Paulo, O Mercado Municipal de São Paulo, a Casa das Rosas e a Pinacoteca do Estado de São Paulo

Nascimento da professora e pesquisadora Helena Theodoro - redatora, produtora e apresentadora de diversos programas educativos e culturais da Rádio MEC (80 anos)

Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil - comemoração instituída em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho

Dia dos Namorados - comemoração extraoficial do Brasil desde 1948, que surgiu a partir de uma campanha publicitária encomendada pela extinta rede de Lojas de Departamentos "Exposição Clipper" de São Paulo

13

Nascimento do poeta português Fernando Pessoa (135 anos)

Morte do arquiteto e urbanista brasileiro nascido na França Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro Lima Costa, o Lúcio Costa (25 anos) - criador do projeto do Plano Piloto de Brasília

Fundação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (215 anos)

Dia de Santo Antônio

14

Morte do cantor e compositor carioca José Bispo Clementino dos Santos, o Jamelão (15 anos)

Nascimento do guerrilheiro, político, jornalista, escritor e médico argentino Ernesto Guevara de la Serna, o "Che" Guevara (95 anos)

Inicia-se a Copa do Mundo FIFA, na Rússia (05 anos)

Dia Mundial do Doador de Sangue

Primeira irradiação do programa infantil Clube Juvenil Toddy, na Rádio Nacional (72 anos)

15

Morte do técnico em eletrônica, artesão e instrumentista baiano Adolfo Antônio Nascimento, o Dodô (45 anos) - um dos inventores do trio elétrico do carnaval baiano, juntamente com Osmar Macedo

Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa - comemoração instituída em 2006 pela Rede Internacional de Prevenção de Abusos contra Idosos, que conta com o apoio da Organização Mundial de Saúde

16

Morte do compositor carioca Lamartine Babo (60 anos)

Nascimento do matemático e cosmólogo russo Alexander Friedmann (135 anos) - um dos "pais" da teoria de expansão do universo e do Big Bang, juntamente com Georges Lemaître e George Gamov

Cosmonauta soviética Valentina Vladimírovna Tereshkova tornou-se a primeira mulher a viajar ao espaço (60 anos)

Fundação da Ford Motor Company (120 anos)

17

Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação - comemoração instituída pela Resolução A/RES/49/115 de 30 de janeiro de 1995 da Assembléia Geral da ONU para marcar a data da adoção da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, que foi estabelecida na cidade francesa de Paris em 17 de junho de 1994

18

Navio Kasato Maru aporta Santos com primeiros imigrantes japoneses (115 anos)

Dia Nacional da Imigração Japonesa - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 11.142 de 25 de julho de 2005, para marcar a data da chegada ao Brasil do navio japonês, Kasato-Maru, que aportou na cidade brasileira de Santos-SP em 18 de junho de 1908

Dia do Orgulho Autista - comemorado para marcar a data da criação da "Aspies/Autistas para a Liberdade", que foi constituída em 18 de junho de 2004 e que converteu-se na 1ª instituição mundial a utilizar o termo "orgulho" relacionado ao autismo, com o fim de educar o público em geral sobre o desconhecimento das questões relacionadas com o autismo

19

Nascimento do cantor fluminense Sidney Magalhães, o Sidney Magal (70 anos)

Nascimento do matemático, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês Blaise Pascal (400 anos) - o desenvolvimento de Pascal da teoria da probabilidade foi a sua contribuição mais influente para a matemática. Na literatura, Pascal é considerado um dos autores mais importantes do período clássico francês e é lido hoje como um dos maiores mestres da prosa francesa

Criação do personagem Garfield, por Jim Davis (45 anos)

Dia do Cinema Brasileiro - comemorado no Brasil, para marcar a data da 1ª filmagem da baía da Guanabara, que foi realizada em 19 de junho de 1898 com uma câmera Lumière pelo primeiro cineasta brasileiro, Afonso Segreto, a partir do navio francês, "Brèsil", quando ele retornava de uma viagem à Europa, onde fora para buscar equipamentos de filmagem

20

Morte da cantora carioca Aracy de Almeida (35 anos) - atuou na Rádio Nacional

Dia Mundial dos Refugiados - comemoração instituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na Resolução 55/76 de 2000, para marcar a data do aniversário da Convenção de Genebra de 1951, que foi que entrou em vigor em 1974, definindo o refugiado como toda a pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar a esse país

21

Nascimento do escritor, jornalista e diplomata maranhense José Pereira da Graça Aranha, o Graça Aranha (155 anos) - um dos autores organizadores da semana de arte moderna de 1922

Solstício de Inverno no Hemisfério Sul

Dia Mundial do Skate

22

Nascimento da cantora, compositora e atriz estadunidense Cynthia Ann Stephanie Lauper-Thornton, a Cyndi Lauper (70 anos)

Nascimento do ator fluminense Antônio Carlos de Sousa Pereira, o Tonico Pereira (75 anos)

Dia Mundial do Fusca

23

Morte do cantor goiano Luís José da Costa, o Leandro da dupla sertaneja Leandro e Leonardo (25 anos)

Inauguração da Rádio Nacional FM de Brasília (46 anos)

24

Morte da antropóloga e professora universitária paulista Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso, a Ruth Cardoso (15 anos) - ex-primeira dama do Brasil entre 1995 e 2003

Dia de São João

25

Nascimento do cantor pop britânico Georgios Kyriacos Panayiotou, o George Michael (60 anos)

Morte da cantora e compositora mineira Sílvia Maria Vieira Peixoto Araújo, a Sylvinha Araújo (15 anos)

Estreia de Rogério Ceni como goleiro do time profissional do São Paulo Futebol Clube (30 anos)

26

Nascimento do ex-presidente chileno Salvador Allende (115 anos) - foi deposto por um golpe de estado liderado por seu chefe das Forças Armadas, Augusto Pinochet

Passeata dos Cem Mil (55 anos)

Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas - comemoração que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU na sua Resolução Nº 42/112 de 7 de dezembro de 1987, e que está oficializada no Brasil pelo Decreto DNN8091 de 28 de maio de 1999, através do qual se criou a "Semana Nacional Antidrogas" de brasileiros

Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às Vítimas de Tortura - comemoração instituída pela ONU na sua Resolução Nº 52/149 de 12 de dezembro de 1997, para marcar a data de 26 de junho de 1987, em que entrou em vigor nos países-membros signatários a "Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes"

27

Nascimento do escritor, diplomata e médico mineiro João Guimarães Rosa (115 anos)

28

Nascimento do cantor, compositor e percussionista pernambucano Otto Maximiliano Pereira de Cordeiro Ferreira, o Otto (55 anos)

Dia Internacional do Orgulho LGBT - comemoração para marcar a data do "Incidente de Stonewall" de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn em Greenwich Village, reagiram pela primeira vez na cidade norte-americana de Nova Iorque, contra as constantes ações policiais ali ocorridas para prender travestis mais provocantes e todos os que vestissem mais de três peças do sexo oposto

29

Nascimento do ator carioca Pedro Paulo Rangel (75 anos)

Entronização do pontificado do religioso italiano Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montinido, o Papa Paulo VI (45 anos)

Brasil conquista primeiro título de Copa do Mundo (65 anos)

Dia de São Pedro

Lançamento do Programa "Garimpo", na Rádio Nacional AM RJ (13 anos)

30

Morte do comunicador de rádio e televisão pernambucano José Abelardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha (35 anos)

Morte do padre católico, cientista e inventor gaúcho Roberto Landell de Moura (95 anos) - mais conhecido pelo seu pioneirismo na ciência da telecomunicação, tendo desenvolvido uma série de pesquisas e experimentos que o colocam como um dos primeiros a conseguir a transmissão de som e sinais telegráficos sem fio por meio de ondas eletromagnéticas, o que daria origem ao telefone e ao rádio

