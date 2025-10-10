A- A+

VENEZUELA "Hoje mais do que nunca contamos com o presidente Trump", diz Machado após anúncio do Nobel da Paz Para Maria Corina Machado, o prêmio é um imenso reconhecimento da luta de todos os venezuelanos e um ímpeto para concluir a tarefa de alcançar a liberdade

A líder da oposição venezuelana, premiada com o Nobel da Paz, Maria Corina Machado, disse nesta sexta-feira (10) que seus compatriotas contam com os Estados Unidos para ajudar a alcançar a liberdade do regime autoritário do presidente Nicolás Maduro.

"Este imenso reconhecimento da luta de todos os venezuelanos é um ímpeto para concluir nossa tarefa: alcançar a liberdade", escreveu ela no X.

"Hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump, o povo dos Estados Unidos, os povos da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia", acrescentou.

Veja também