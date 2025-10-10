Sex, 10 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VENEZUELA

"Hoje mais do que nunca contamos com o presidente Trump", diz Machado após anúncio do Nobel da Paz

Para Maria Corina Machado, o prêmio é um imenso reconhecimento da luta de todos os venezuelanos e um ímpeto para concluir a tarefa de alcançar a liberdade

Reportar Erro
A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado  - Foto: Juan Barreto / AFP

A líder da oposição venezuelana, premiada com o Nobel da Paz, Maria Corina Machado, disse nesta sexta-feira (10) que seus compatriotas contam com os Estados Unidos para ajudar a alcançar a liberdade do regime autoritário do presidente Nicolás Maduro.

"Este imenso reconhecimento da luta de todos os venezuelanos é um ímpeto para concluir nossa tarefa: alcançar a liberdade", escreveu ela no X.

"Hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump, o povo dos Estados Unidos, os povos da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia", acrescentou.

Leia também

• Confira os dez últimos ganhadores do Nobel da Paz

• Casa Branca diz que Prêmio Nobel colocou "a política acima da paz"

• María Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, vence Prêmio Nobel da Paz

Reportar Erro

Veja também

Newsletter