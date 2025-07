Holanda enviará 20 veículos táticos para resgatar vítimas na Ucrânia; conheça modelo

A- A+

A Rheinmetall — empresa alemã especializada no fornecimento de sistemas para a indústria de defesa — confirmou que o Ministério da Defesa da Holanda encomendou 20 veículos Ermine, que serão enviados à Ucrânia. Segundo a fabricante, as unidades do modelo "serão entregues às Forças Armadas ucranianas, reforçando a sua capacidade de evacuação de vítimas na linha de frente".

Segundo um comunicado da empresa, a expectativa, porém, é que a entrega dos veículos seja feita apenas em 2026 e é fruto de uma "cooperação" com outras empresas holandesas, como a DEMCON Defense & Security Systems BV e a Abiom Communication Systems (ACS) BV, em parceria que "desenvolverá ainda mais o conhecimento e as capacidades das Forças Armadas dos Países Baixos e da Ucrânia", de acordo com a própria Rheinmetal.

"A família de veículos pequenos Ermine (Hermelin) representa uma nova geração de mobilidade, combinando transporte tático com uma fonte de energia móvel (microrrede). A criatividade operacional está no cerne do design do Ermine. Seus recursos permitem que ele atue como um multiplicador de força eficaz. A família modular Ermine é atualmente composta por um UGV, um buggy side-by-side e um quadriciclo", detalha a empresa.

Além das suas funcionalidades, o Ermine também é fácil de ser transportado, por exemplo por helicópteros de carga, como o CH-47 ou o CH-53, que podem levar até quatro unidades do modelo.

"Este contrato marca o primeiro marco significativo para o Ermine e, ao dar suporte às forças armadas da Ucrânia, também impulsionará a indústria de defesa na Holanda", disse a Rheinmetal. “Somos gratos pela confiança em nossas capacidades. O Ermine é uma solução inovadora e eficiente para o campo de batalha moderno”, defendeu Coen van Leeuwen, CEO da Rheinmetall Defence Nederland BV.



O contrato foi assinado durante a cúpula da OTAN em Haia no último dia 25. Os veículos fazem parte um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, que inclui 100 sistemas de radar de drones, veículos de linha de frente e 80 milhões de euros (cerca de R$ 514 milhões) para investimento em drones, segundo o jornal ucraniano Kyiv Independent.

