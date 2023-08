A- A+

apreensão na europa Holanda registra apreensão recorde de mais de 8 toneladas de cocaína Segundo a Procuradoria holandesa, a droga era procedente do Equador

A Procuradoria holandesa anunciou, nesta quinta-feira (10), a apreensão de mais de oito toneladas de cocaína procedentes do Equador no porto de Roterdã, uma quantidade recorde de drogas apreendidas em um dos principais pontos de entrada na Europa.

"Em 13 de julho, os serviços alfandegários efetuaram a maior apreensão de drogas já feita no porto de Roterdã", disse a Procuradoria, em um comunicado.

As mais de oito toneladas de cocaína têm um valor de cerca de 600 milhões de euros (US$ 661 milhões, ou R$ 3,2 bilhões, na cotação atual), detalha a nota.

A polícia holandesa encontrou as drogas em um contêiner de bananas transportado do Panamá para Roterdã.

"No total, foram retirados 8.064 pacotes de um quilo de cocaína de 12 paletes de banana", disse o Procuradoria, que também informou a destruição da droga.

"Mais uma vez, conseguimos (...) dar um golpe significativo nos traficantes de drogas no porto", celebrou o diretor do Serviço Alfandegário de Roterdã, Peter van Buijtenen, em uma mensagem compartilhada pela conta do porto na rede social rede X, antigo Twitter.

A Alfândega holandesa apreendeu cerca de 30 mil quilos de cocaína durante o primeiro semestre deste ano, valor superior aos 22 mil quilos, no mesmo período de 2022.

Holanda, Bélgica e Espanha representam as principais portas de entrada da cocaína na Europa, que costuma chegar ao território pelo Panamá, Colômbia e Equador.

O anúncio dessa apreensão recorde acontece um dia depois do assassinato de Fernando Villavicencio, um dos principais candidatos na eleição presidencial do Equador, conhecido por suas denúncias da corrupção.

Villavicencio havia denunciado na semana passada que ele e sua equipe de campanha receberam ameaças por parte do chefe de um grupo de narcotraficantes.

