tempestade Holanda sofre a pior tempestade de verão de sua história Foi emitido um "código vermelho" para quatro regiões no norte do país

A Holanda enfrentou, nesta quarta-feira (5), a pior tempestade de verão de sua história, que resultou na morte de pelo menos uma pessoa e causou caos no transporte aéreo e ferroviário.

O Aeroporto Schiphol, em Amsterdã, um dos mais importantes da Europa, anunciou o cancelamento de 400 voos depois que a tempestade Poly provocou ventos de tempestade e chuvas torrenciais.

Os trens de alta velocidade para Londres, pelo túnel do Canal da Mancha, e para as cidades alemãs de Colônia e Hamburgo também foram cancelados, assim como muitos serviços de trem nacionais, anunciou a operadora de trens holandesa NS.

Ventos de até 146 km/h são registrados em todo o país enquanto a tempestade Poly atinge a costa do Mar do Norte, derrubando árvores e bloqueando estradas.

As autoridades aconselharam as pessoas a permanecerem em suas casas.

Uma mulher de 51 anos morreu quando uma árvore caiu sobre seu carro na cidade de Haarlem, perto de Amsterdã, de acordo com a polícia, enquanto as autoestradas ficaram bloqueadas por árvores caídas e caminhões tombados.

O Aeroporto de Schiphol informou que, devido à combinação de fortes ventos, chuva e baixa visibilidade, o tráfego aéreo seria "muito limitado" até pelo menos às 14h GMT (11h, horário de Brasília).

O aeroporto é um dos principais centros de conexão de voos procedentes da Ásia, Oriente Médio, América do Norte e Europa.

Todos os trens com destino a Schiphol estão interrompidos.

Uma importante rodovia foi cortada em Alkmaar, perto de Amsterdã, após um acidente de caminhão, segundo autoridades holandesas.

O Instituto Real Meteorológico holandês (KNMI) emitiu um alerta de "código vermelho" - o nível mais elevado - para quatro regiões no norte do país. O governo invejoso um alerta por celular pedindo às pessoas que invadem em casa na província da Holanda do Norte, que inclui a cidade de Amsterdã.

Recomenda-se chamar os serviços de emergência, sobrecarregados, apenas em situações de risco de vida.

Ventos de força 11, o segundo nível mais elevado na escala de Beaufort, foram registrados no porto de IJmuiden, no norte do país, "a tempestade de verão mais forte já medida" no país, de acordo com o site meteorológico holandês Weerplaza.

