Holanda terá eleições legislativas antecipadas em 22 de novembro

As eleições legislativas na Holanda, consequência da queda na semana passada do governo do primeiro-ministro Mark Rutte, acontecerão em 22 de novembro, anunciou o gabinete interino nesta sexta-feira (14).

"As eleições para a Câmara Baixa do Parlamento acontecerão na quarta-feira 22 de novembro de 2023. A decisão foi tomada pelo governo após a proposta do ministro do Interior, Bruins Slot", informa um comunicado do Executivo.

O governo holandês caiu na sexta-feira da semana passada por divergências "incontornáveis" entre os quatro partidos que integram a coalizão de governo sobre a política migratória.

"Para a eleição nesta data foram levados em consideração o tempo necessário para os partidos políticos, a viabilidade para os municípios e os preparativos do Conselho Eleitoral”, afirma o comunicado.

Rutte, que foi primeiro-ministro durante 13 anos, anunciou na segunda-feira que não aspira o quinto mandato e vai se aposentar da política após as eleições e a formação de um novo governo.

